La novia de Risto Mejide despide su soltería en Ibiza

Risto Mejide y Laura Escanes se casarán (si nada lo impide) el próximo 20 de mayo en la Masía Mas Cabanyes (del siglo XVI) junto a 500 invitados.

Desde que el polemista le pidió matrimonio sobre un escenario teatral ella no ha dejado de compartir en su canal de youtube y sus redes sociales los preparativos de este enlace.

Sin duda será una gran fiesta aunque no la única porque la joven modelo ya ha vivido varias en los últimos días.

La primera fue el pasado miércoles. Se reunión con sus damas de honor para celebrar la ‘bridal party’ que en Estados Unidos es muy popular y en España estamos empezando a adoptarla.

Muchas flores, muchas risas y mucho patrocinio para una fiesta que ha dado el pistoletazo de salida hacia el gran día.

Aunque si la ‘bridal party’ todavía es algo novedoso en nuestro país, lo que sí que celebramos es la despedida de solteros y Laura ya ha tenido la suya este fin de semana.

Un grupo de 6 amigos la vendaron los ojos y la llevaron al aeropuerto de Barcelona para poner rumbo a Ibiza.

Allí se hospedaron en el Hard Rock Café, uno de los más exclusivos de la isla donde llenaron la suite de globos con helio de los que colgaban fotos de la infancia con anécdotas de los momentos más divertidos que han vivido juntos.

QUE ME CASOOOOOOOOO #bridesquad #siquierotoelrrato Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 6 de May de 2017 a la(s) 5:32 PDT

Tras comer en el hotel disfrutaron de un día de playita y de ahí fueron a prepararse para la noche.

Cenaron en Tatel, el restaurante de Rafa Nadal, Pau Gasol y Enrique Iglesias y bailaron en Pachá hasta bien entrada la noche.

De cenita romántica @tatelrestaurants #TatelIbiza #bridesquad ❤️ Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 6 de May de 2017 a la(s) 3:03 PDT

Sin duda, un fin de semana perfecto con el que Laura le ha dicho adiós a la soltería junto a sus mejores amigos. Debe sentirse como la protagonista de un cuento de hadas.

Para que luego digan que estar con Risto Mejide tiene que ser duro. Ya lo dice su programa, All you need is love (olvidemos la segunda parte).