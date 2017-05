Manel Navarro se monta sobre una tabla de surf en Eurovisión

Este próximo sábado se celebra la gran final de Eurovisión 2017.

Sin embargo, los candidatos a representar todos los países participantes ya han puesto en marcha hace días sus ensayos.

Este martes y jueves se celebran las dos semifinales, pero poco a poco ya se han ido filtrando las actuaciones de los artistas que pisarán el escenario de Kiev.

Nosotros tenemos los ojos puestos en nuestro representante, en Manel Navarro.

El joven cantante ya ha realizado dos ensayos y las líneas que seguirá en su actuación están claras: mucho color y un escenario en el que el sol, el verano, el buen rollo, el surf y el espíritu californiano son los protagonistas.

Además, Manel ha incluido algún cambio en su Do It For Your Lover, haciendo el tema más bailable y movidito de cara a animar al público presente en Ucrania y a todos los Eurofans.

Primer ensayo

Segundo ensayo