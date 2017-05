Carrera sin recompensa para los pilotos de LOS40

El domingo de carreras del Gran Premio de España ha dejado sin recompensa a los pilotos de LOS40 de la escudería Pons HP 40.

La carrera empezaba con una buena salida tanto de Fabio Quartararo como de Edgar Pons, pero ya desde el inicio ambos pilotos han acusado la falta de grip en su tren delantero y eso les ha llevado a no poder marcar el ritmo mostrado en los entrenamientos y remontar lo que querían, para quedarse a las puertas de los puntos en el primer gran premio local.

Fabio Quartararo ha finalizado décimo sexto y, justo por detrás, su compañero de escudería Edgar Pons, décimo séptimo.

"Ha sido una carrera muy difícil. Desde el inicio no he sentido el mismo feeling que en los entrenos, sin poder marcar el ritmo que teníamos. La salida no ha sido mala pero he notado que no tenía grip y que costaba mucho girar la moto. Ahora hay que analizar con el equipo la carrera para hacerlo mejor en la siguiente" explicaba Quartararo.

"La carrera ha tenido partes positivas y partes negativas. La parte positiva es que hemos hecho una buena salida y primera vuelta, que es en lo que hemos ido fallando este año; pero la negativa es que en la vuelta siguiente he cometido dos errores que casi me llevan al suelo y eso ha hecho que me pasaran varios pilotos. A partir de ese momento he remontado el máximo posible, pero con este calor había poco grip y se nos cerraba la moto de delante. Una lástima haber cometido esos dos errores porque seguro que hubiésemos estado mucho más arriba. Eso nos demuestra que estamos bien y confiados con la moto para seguir trabajando en esta línea" señalaba Edgar Pons.

Pilotos y equipo volverán a la acción para la quinta carrera de la temporada en el circuito francés de Le Mans, los días 19, 20 y 21 de mayo.