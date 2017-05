Noah Cyrus no necesita que la comparen con Miley. Con Stay Together, la joven de 17 años demuestra que tiene personalidad de sobra para labrarse una carrera musical. En el vídeo, como si se tratase de una road movie que transucurriese en una sola noche, Noah y sus amigos salen a pasárselo bien por el vecindario. Por supuesto, no faltan las paradas en la casa con piscina, en las gradas del insituto y en el supermercado.