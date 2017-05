¡Shawn Mendes hizo vibrar a su Army el sábado!

Gran semana para los fandom: si Justin Bieber se convertía este sábado en el nuevo líder de la lista (en compañía de Luis Fonsi y Daddy Yankee) con Despacito remix, Shawn Mendes incendió las redes sociales al situar su nuevo single, There's nothing holdin' me back, directamente en el 28 de la lista (entrada más fuerte).

No fueron los únicos nombres que lo petaron: Bromas Aparte, Marlon o Bebe Rexha también hicieron un buen papel. Entérate de todo en el vídeo resumen semanal que encabeza estas líneas.