¿Cuántos años de diferencia se llevan estas parejas?

Parece que en pleno siglo XXI aquellas parejas que se llevan una diferencia de edad considerable continúan dando explicaciones de su relación, pero el amor ni entiende de edades.

Si no que se lo pregunten a Kourtney Kardashian, la mayor del clan más mediático de la televisión estadounidense podría estar saliendo con un chico catorce años menor que ella. ¿Y qué?

Otro en sumarse a la lista es Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que se enamoró perdidamente cuando tenía 15 años de su profesora de 39. A los 17, y como si se tratase de una película de amor, le declaró que se casaría con ella.

Finalmente, casi veinte años después el amor triunfó por encima de todo y Emmanuel y su profesora Brigitte Trogneux terminaron pasando por el altar. Y voila, ahora la pareja se va a convertir en la más mediática de todo el país galo. ¿Conseguirá hacer que nos olvidemos de Sarkozy y Carla Bruni?

Pero no son los únicos, todo el mundo está pendiente de la boda del año entre el presentador Risto Mejide y la influencer Laura Escanes. La diferencia de veinte años no ha sido un impedimento, y se han convertido en una de las parejas más envidiadas del panorama nacional. ¡Por supuesto no son los únicos!