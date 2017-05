Ed Sheeran: “Manel Navarro tiene una gran voz, realmente es muy talentoso”

Xavi Martínez y Uri Sábat le mostraron al cantante británico Ed Sheeran la versión que hizo Manel Navarro de su canción Castle on the hill. ¿Quieres saber cuál fue su reacción?

"Realmente tiene una gran voz, es muy talentoso", dijo Sheeran del aspirante español a ganar Eurovisión.

"Diría que a las chicas les va a flipar. Es muy guapo", nos contó el músico inglés, durante la entrevista que concedió a LOS40 a su paso por España.

El artista británico parece que será un fan más de Manel Navarro en la actuación que el solista ofrecerá el próximo sábado 13 de mayo durante el Festival de Eurovisión que se celebrará en Kiev.

Algunos medios de comunicación como Eurovoix o Formula TV ya se han hecho eco de la buena crítica que Ed Sheeran ha hecho de Manel Navarro.

Ojalá le traiga mucha suerte al representane español en Eurovisión.

CUENTA ATRÁS PARA EUROVISIÓN

No falta nada para Eurovisión 2017. La gran cita musical europea tendrá lugar este sábado y los candidatos a representar todos los países participantes ya han puesto en marcha hace días sus ensayos.

Por nuestra parte, todos los ojos están puestos en el candidato español, Manel Navarro, y la canción que presenta, su éxito Do It For Your Lover.