Esto es lo que pasa cuando Miguel Ángel Silvestre habla de sexo

Miguel Ángel Silvestre está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. Se ha convertido en uno de los fichajes estrellas de Netflix.

Acaba de terminar el rodaje de su participación en Narcos y ya está presentando la segunda temporada de Sense8 en la que da vida a Lito, un personaje homosexual.

En la serie hemos visto todo tipo de escenas subidas de tono, tanto homosexuales como en grupo y aunque a algunos les ha escandalizado, él lo ve de una manera mucho más natural.

“Es solo sexo”, asegura en una entrevista con MadMenMag, “no debería dársele tanta importancia. Por desgracia las imágenes sexuales generan más impacto que las violentas. Eso no debería ser así y me alegra contribuir, de alguna manera, a normalizarlo”.

Se ha tenido que trasladar a Estados Unidos para el rodaje de esta serie y allí está siendo muy bien recibido aunque si hablamos de sexo, en España tiene suficientes referentes.

“Por suerte, genios como Almodóvar, por ponerte un ejemplo, nos han ido ayudando a normalizar la homosexualidad, las escenas de sexo y los desnudos”, reconoce.

Según él no hay más que tirar de memoria, “¿quién no ha visto de pequeño en la tele alguna imagen subida de tono? Te decían que te taparas los ojos, pero, al final, entre los dedos, veías lo que veías. Eso está genial. El sexo no debe ser tan extraño cuando todos lo practicamos”.

Respecto a con quién lo practica él en la vida real se mantiene muy discreto y aunque se le han adjudicado novias, no está claro en qué momento sentimental se encuentra.

Eso sí, no tiene ningún reparo con la homosexualidad y eso le viene de origen. “En casa he convivido con la homosexualidad desde pequeño. Tengo ejemplos en mi familia del colectivo LGTB y gracias a mis padres, en ese sentido, me siento muy bien educado”, confiesa.

Y mantiene esos vínculos tan fuertes con su familia. Es normal ver fotografías en su Instagram junto a su madre aunque la distancia, reconoce que es dura.

“Vivir en L.A. es duro a nivel personal porque, aunque ayuda mucho poder hacer videollamadas, sientes lejos a la familia y los amigos, pero entiendo que es una oportunidad brutal para mí y eso es lo que me hace mantener el ánimo a tope”.

Además, está aprovechando muy bien su estancia americana para conocer nuevos lugares y nuevos colegas de profesión.