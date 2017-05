Harry Styles y otros artistas que pudieron volar en sus vídeos

Hemos visto videoclips de todo tipo y condición durante los últimos 40 años pero siempre nos han impactado especialmente los que juegan con los efectos especiales y convierten a los artistas en superhéroes capaces de hacer de todo: incluso volar.

Harry Styles, el ex One Direction, ha sido el último músico en añadirse a la larga lista de cantantes que han surcado los cielos (y en su caso hasta andar sobre el agua) en Sign of the times.

En ese listado figuran otras grandes nombres de la industria de la música como Michael Jackson, Coldplay, Fatboy Slim, Jamiroquai o Emeli Sandé junto a Rudimental.

Hay vídeos más o menos elaborados, más o menos espectaculares y luego está el de David Hasselhoff... ¡Que lo disfrutéis!

Coldplay - Magic

Rudimental ft. Emeli Sandé - Free

Nelly Furtado - I'm like a bird

Fatboy Slim - Weapon of choice

Jamiroquai - Canned heat

Michael Jackson y Janet Jackson - Scream

David Hasselhoff - Hooked on a feeling