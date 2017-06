Cristina Boscá: Lo que siempre quisiste saber sobre ella...

El que firma este artículo tiene la suerte de compartir redacción con la protagonista de este reportaje y os podemos dar alguna pista como que es un poco más baja que Álex Padilla, el CM de Anda ya, y con una estatura muy similar a la de su pareja Ángel Martos.

¿Te atreves con las medidas, Cristina?

¡Venga, vale! 1'70

¿Tienes? ¿Quieres?

Tengo seis: golondrinas, corazón, banderolas, ola, declaración de amor y una estrella fugaz.

Aquí están todos menos la estrella fugaz, que no lo suelo enseñar.

Y ahora quiero uno con la silueta de mis perros, Nanuk y Aslan, que son border collies.

Cristina Boscá: cantando

Cada mañana nos da los 'Buenos días, amor' a las 8 y a las 9am por lo que habéis escuchado decenas de veces a Cristina Boscá cantando pero si estáis buscando por la red algo más individual os dejamos con este vídeo que publicamos a comienzos de 2017 en el que Risto Mejide juzga su interpretación ("Ella se tiene que dedicar a otra cosa").

En su defensa, tengo que decir que cantar delante de un micrófono, con público y para millones de oyentes no es nada fácil pero... ¿te gusta cantar Cristina? ¿Cantas haciendo deporte?

No me gusta cantar… Me cansa intentar colocar la voz y tener que pensar tanto para no hacerme daño… Y además, se me da fatal y nunca me aprendo la letra de ninguna canción. Ni siquiera de la mía! La que he sacado con mi formació de DJ, 2blondS. Menos mal que no canto yo, lo hace Ángel Martos.

Cristina Boscá: hermana

A veces un tuit vale más que mil palabras...

FELICIDADES A MI PRECIOSA HERMANITA QUE HOY CUMPLE AÑOS! A petarle el twitter felicitándola! Vamos!!! @AnaBosca BONITA! Disfruta de tu día! — Cristina Bosca (@cristinabosca) 6 de octubre de 2014

Cristina Boscá: bisexual