Katy Perry, ¿mueve ficha en su guerra contra Taylor Swift?

Katy Perry se está haciendo rogar a la hora de sacar su nuevo disco. Con Chained To The Rythm y Bon Appetit ya lanzadas, el resto de temas de la californiana están a la vuelta de la esquina.

Conociendo su humor ácido y sus respuestas ingeniosas, todos los seguidores de la cantante están a la espera de que dedique un tema a Taylor Swift (y no precisamente de amor).

La enemistad entre Taylor y Katy es por todos conocidos, y Swift quiso dedicarle el tema Bad Blood a Perry en su disco 1989. Una canción donde Tay hablaba de traición y decepción.

Todos esperaban que ahora, cuando a Katy le toca mover ficha y sacar disco, le respondiese a modo de canción, pero, al parecer, no será en su próximo disco.

“Mi nuevo disco no está dedicado a ninguna persona así que no me preguntes sobre si lo está porque no es así. Este disco es sobre todo lo que he visto ahí afuera. No hay que confundir bondad con debilidad.”, ha contestado Perry al medio Entertainment Weekly.

Un disco ¿más maduro?

Pero también ha hablado sobre más aspectos de su nuevo y esperado disco: “Es musical, divertido, dance, oscuro y luminoso”. ¡Vamos, que su nuevo trabajo va a ser una montaña rusa de emociones más grande que la de su vídeo Chained To The Rythm.

Además, todo apunta a que se tratará de un trabajo mucho más maduro: “Dejé mis veinte y ahora estoy en los treinta. He superado algunos problemas con mi familia y con mis relaciones. Ahora estoy bien, pero quién sabe mañana”.

Habrá que esperar para escuchar el disco completo de Perry. Mientras tanto seguiremos bailando al ritmo de Chained To The Rhytm.