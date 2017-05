Esta es la posición en la que Barei cree que quedará Manel. 

Esta mañana nos ha visitado la gran Barei, la representante de España en Eurovisión el año pasado y que no para de triunfar actualmente con su nuevo single I Don't Need to Be You. La artista participará en el Primavera Pop 2017 y ha querido compartir con nosotros su emoción por subirse al escenario.

Hemos recordado su paso por Eurovisión y le hemos preguntado sobre cómo ve a Manel y si le ha dado algún consejo. ¿En qué posición cree que acabará este año? Por si esto fuese poco, la hemos retado a un particular juego. ¿Cuantas canciones eurovisivas es capaz de cantar en 30 segundos? Dale al play y compruébalo.

Revive la visita desde el streaming que hemos realizado en nuestro Facebook.