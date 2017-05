Este comentario tan machista enfada a Samantha Vallejo-Nágera en ‘MasterChef’

"Sinceramente, no estoy pasando mis mejores días. Será que me va a bajar la regla, no sé".

Este ha sido el comentario que ha encendido a las redes sociales y ha enfurecidos a medio España, incluida Samantha Vallejo-Nágera.

Machista y sin sentido alguno. Esta fue la respuesta de José Luis, un agente inmobiliario madrileño de 46 años que pronunciaba estas palabras después de que el juez Pepe Rodriguez le cuestionase si estaba apático.

José Luis durante el programa Ocurrió en MasterChef, el programa de cocina de La 1, tras una prueba en la que José Luis preparó un lomo de buey en lecho de patata que no convenció al jurado. Ni su plato, ni sus palabras. Así expresó la jueza Samantha Vallejo-Nágera su desaprobación: "esto es una vergüenza. Una vergüenza tu plato y una vergüenza lo que acabas de decir sobre las mujeres". "Las mujeres trabajamos exactamente igual todos los días y nos dejamos la piel. Has dicho una cosa como para hacerte el gracioso, pero aquí no se viene a ser gracioso, se viene a cocinar. Hay 20.000 personas que se han quedado fuera, tú has entrado, has demostrado en el casting que tenías mucha pasión y no sé que te pasa pero estás apagado. O te pones a cocinar o te vas a casa, sea el día que sea del mes", continuó diciendo la cocinera. Una opinión que compartían varias de sus compañeras: "ese comentario ha sido totalmente desafortunado". Sus compañeras reaccionan al comentario Tal fue la repercusión del episodio que José Luis, a través de Twitter, quiso disculparse por sus palabras e intentó justificarse. No quiero dejar pasar la noche sin disculparme por el comentario.Machista?? No lo soy..aveces la boca va antes que la cabeza 🤐😔#Masterchef — Jose Luis MChef5 (@JoseLuisMChef5) 7 de mayo de 2017 Comentario para tirarme al 🚂 #Masterchef perdón..!!! 😌 https://t.co/BU66rfG4Zr — Jose Luis MChef5 (@JoseLuisMChef5) 7 de mayo de 2017