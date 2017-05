Pelayo Díaz: "He sido un ignorante, me he dado vergüenza"

Pelayo Díazrectifica sus declaraciones a favor de utilizar las pieles de animales en la moda.

El estilista ha grabado un vídeo en el que expresa su cambio de opinión acerca de las pieles tras ver el vídeo que Frank Cuestagrabó para el influencer.

"De una manera educada, tranquila y razonable Frank Cuesta me ha abierto los ojos. Tengo que decirte gracias ya que las palabras que escuchasteis en Cámbiame eran las de una persona ignorante que desconocía la verdad".

Se refiere a las declaraciones que pronunció en su programa, en Cámbiame. El estilista aseguró que le parecían bonitos los abrigos de piel e incluso dijo que "hay visones que se crían para piel con música relajante y comen mejor comida que tú para luego hacer abrigos", dirigiéndose a su compañera Natalia Ferviú.

Pero nunca es tarde para recapacitar. "Me alegro de haber visto el vídeo y de que me haya hecho derramar lágrimas. Me he sentido tan mal y tan vacío al ver el vídeo que me he dado vergüenza. Si mi fama puede servir de algo es para que me escuchen decir que me arrepiento muchísimo de lo que he dicho, lo retiro, jamás hablaré así del uso de pieles, jamás lo apoyaré. Respetaré."

Concretamente habla de un vídeo que Frank ha publicado y que es muy duro. Os advertimos de la dureza de sus imágenes...