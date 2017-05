Shawn Mendes ilumina Madrid

Buena parte de la industria musical en directo se ha centrado en los últimos años en convertir los conciertos en un espectáculo de luz y sonido que en muchas ocasiones ensombrece a la propia música, pero eso no es algo que pueda aplicarse a la gira Illuminate Tour de Shawn Mendes que anoche hizo escala en Madrid.

Porque si algo define a este canadiense de apenas 18 años es su voz. Una voz que ha eliminado todos los artificios que pueden rodear a un músico en directo y que se centran en transmitir su mensaje en forma de notas, acordes y letras a un público (sobre todo adolescente) que se ha rendido a su sencillez.

Cómo suena Stitches en directo! (Vídeo de Alex Padilla)

Con esto no queremos decir, ni mucho menos, que al directo de Shawn Mendes le faltara espectacularidad pero a veces enarbolar una guitarra o sentir las teclas de un piano en solitario te permite conectar mucho mejor con los más de 10.000 seguidores que puedan llenar un pabellón como el Wizink Center de Madrid.

Y así, sin cañones que disparasen fuego, sin pantallas gigantes convertidas en cascadas de agua ni coreografías imposibles con más de 50 bailarines, es como Shawn Mendes iluminó Madrid una noche de primavera en la que no faltaron éxitos como Stitches, No promises, Treat you better y hasta una breve versión del Castle on the hill de Ed Sheeran.

Así lo vivieron nuestros locutores y redactores

Álex Padilla (CM Anda ya)

No me esperaba un concierto con un directazo tan potente. Realmente es uno de esos artistas a los que le veo un larguísimo recorrido. Disfruté como un fan más. Bueno, yo no gritaba como ellas pero casi ;) Todo un lujo. Larga vida a Shawn Mendes.

Félix Castillo (locutor y productor Del 40 al 1 y LOS40 Global Show)

Shawn es impresionante. Me quedo con el amago de Castle on the Hill o Mercy. Para mi Mercy es una canción con sentimiento y me imagino que para él también, por como estaba sintiéndo el tema.

Sergio Martín (productor Anda ya)

Ayer Shawn Mendes demostró que es una de las jóvenes estrellas con más talento en la industria de la música.

Estuvo en Madrid con su #IlluminateWorldTour y dejó a más de una y de uno sin respiración con algunas de sus interpretaciones al piano.

Uno de los grandes momentazos del show fue cuando Shawn hizo un medley con dos temazos: Castle on the hill y Life of The Party.

¡Todas las luces se apagaron! El escenario quedó iluminado únicamente por las pantallas de los móviles de todos los fans y por una bola del mundo azul gigante.

¡Fue entonces cuando Shawn hizo magia y le cantó al mundo desde Madrid!

También os dejo el vídeo de otro de los momentazos: Treat you better.

David Álvarez (locutor de LOS40)

Tras la visita de Shawn Mendes a Madrid, creo que queda totalmente confirmado que aquí hay madera de estrella.Viendo su madurez sobre el escenario, cuesta creer que tan solo tenga 18 años.

De los muchos momentazos del show de ayer en Madrid, desde luego me quedo con el instante en que por sorpresa Shawn abandonó el escenario principal, nos bajó la luna (casi literal, una gran luna colgaba del techo) y se marcó un cover de Castle On The Hill de Ed Sheeran justo en la mitad de la pista del Wizink Center.

La Mendes Army no lo olvidará nunca y yo tampoco. La humildad y el talento le harán llegar muy lejos.

Dani Moreno (presentador de Anda ya)

Pasó casi desapercibido pero hubo un guiño a los Jackson Five con un estribillo de ABC y también homenaje a Ed Sheeran.

Mendes lleva una carrera imparable y seguro que nos da muchas alegrías en el futuro. La ciudad de Madrid está contenta. Ahora toca Barcelona... con LOS40.

Óscar Martínez (locutor de LOS40)

Lo más alucinante del concierto fue cuando Shawn apareció en mitad del Wizink Center y él solo con el piano y la guitarrahizo magia para miles de personas que gozaron fuerte de un talentazo brutal.

Ed Sheeran no necesita sucesor, si en algún momento lo necesita…aquí está el crack de Shawn Mendes

Alberto García (productor de Anda ya)

Shawn Mendes dejó claro que tiene un talentazo increíble y fue capaz de ganarse al púbico desde el minuto uno.

Un canadiense, esta vez sí, con ganas de demostrar todo lo que es capaz de hacer.

Cris Regatero (locutora de LOS40)

A simple vista, Shawn Mendes transmite juventud y ese rubor constante en su cara lo confirma. Sin embargo, cuando empieza a cantar, la situación torna y empiezas a ver a un artista que ha crecido y su madurez se hace patente a medida que el concierto avanza.

Puede hacer lo que quiera con su voz, con tan solo un piano y una guitarra proyectó esa luz que subrayaba todo su Illuminate World Tour. Sin duda, mi momento favorito fue en el que hizo esperar a todo su fandom y apareció en el otro lado del Wizink Center para hacer un guió a Ed Sheeran y mezclarlo con una de mis canciones favoritas de su disco: Life Of The Party.