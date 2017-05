Harry Styles estrena canción psicodélica, look rosa y ... ¿novia?

En cada nueva aparición, Harry Syles deja patente lo lejos que se siente (o que quiere estar) respecto a su anterior aventura musical de One Direction.

Si en el vídeo de Sign of the Times emprendía el vuelo hacia territorios vintage más celestiales, maduros y glam (¡si hasta de perfil parece David Bowie!) y en Sweet Creature y Ever Since New York jugueteaba con un pop folk dulce y doliente, ahora su nuevo Carolina abre una nueva brecha rockera, valiente y psicodélica.

El cantante desveló el tema en directo, en una emisión del espacio Today, mientras lucía tupé sesentero y traje rosa de irreverencia setentera, muy similar a uno que Mick Jagger guarda en el armario.Y demuestra que su voz es más ronca y adulta de lo que pensábamos.

Mientras todo esto sucede (y Harry, tal vez, deja un tanto indecisas a sus antiguas fans, y despierta la atención de otros públicos) son muchos los que se concentran en el que parece ser su nuevo amor.

Según The Sun, el inglés ha comenzado una relación con una bloguera foodie británica llamada Tess Ward que, en algunas ocasiones, ha realizado algún trabajo como modelo.

Is it lunchtime yet?🐚 #regram @dannijo Una publicación compartida de Tess Ward (@tessward) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 4:33 PDT

Tess es una experta en dietética y tiene un libro en el mercado, The Naked Diet, que da pautas sobre hábitos alimenticios para lograr una nutrición sana.

"La chispa saltó rápidamente entre ellos", indicó una fuente cercana que cita The Sun.

Mientras llega la confirmación o el desmentido de si son novios o no, Harry se prepara para lanzar ya definitivamente este viernes su primer álbum en solitario. ¡Qué ganas!