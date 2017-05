Nintendo 2DS XL, la no competencia de Switch

2017 va a ser recordado por Nintendo como el año en el que volvió a conquistar a su fiel publico gracias a Nintendo Switch pero el lanzamiento de la consola híbrida de la compañía japonesa (doméstica y portátil) proyectaba algo de sombra sobre su exitosa línea de consolas portátiles (Nintendo 3DS) que ha acaparado el top de ventas del sello Nintendo en los últimos años.

Sin embargo el último movimiento de la gran N confirma que su nueva plataforma, Nintendo 2DS XL, no es competencia de Switch sino un refuerzo de su línea portátil.

Una propuesta que Nintendo realiza desde los tiempos de Gameboy (Advance, Pocket, Micro, Light...) con resultados dispares pero que con Nintendo 3DS (3DS XL, 2DS y ahora 2DS XL) parecen haber acertado de pleno.

La nueva Nintendo 2DS XL no se pondrá a la venta hasta el próximo 28 de julio pero por suerte ya he podido probar la consola y los primeros juegos que la acompañarán tras su lanzamiento: New Super Mario Bros 2, Ever Oasis, Miitopia, Hey! Pikmin y Brain Training Infernal del Dr. Kawashima: ¿Eres capaz de mantener la concentración?.

¿Merece la pena comprarla?

La nueva plataforma ha eliminado el efecto 3D y el ajuste de brillo para hacer su funcionamiento (y sobre todo su precio) más accesible a su público más joven; y ha recolocado algunos de sus botones y funciones en distintas posiciones (el botón HOME, el micro, el LED de notificaciones, el volumen, los altavoces, las cámaras...).

Otras significativas diferencias con respecto a 2DS es que la consola podrá cerrarse y la tapa se incluye también para cubrir la ranura de los cartuchos de juego y la MicroSD (de 4 a 32GB) que permite guardar las partidas o descargas.

Las pantallas son (en medida) iguales que las de 3DS XL, el stylus algo más pequeño y la consola es algo más ligera que el resto de la línea. Y ahí terminan las grandes diferencias porque el procesador, la duración de la batería (de 3,5 a 6 horas) y el resto de funciones son idénticas al resto (pero a mejor precio ya que estará en torno a 150 euros).

La gran pregunta: ¿Merece la pena? La respuesta (contando que seguramente haya plan renove y que siempre quedarás de lujo haciendo un regalito en color negro y turquesa o blanco y naranja) es sí y la posibilidad de jugar a todo el catálogo de DS y 3DS (más de 1000 juegos) es otro argumento de peso.

Los juegos Seamos sinceros: el funcionamiento de una consola depende del éxito (o el fracaso) de sus videojuegos (y si no que se lo pregunten a Wii U). Y de eso parece que Nintendo 2DS XL va a ir bien servido. Durante el evento con Nintendo, tuve la oportunidad de probar brevemente algunos títulos que deberían justificar la compra de la consola (y sólo por New Super Mario Bros 2 ya lo merece). Porque da igual que enciendas un juego de Mario en tu Nintendo de 8 bits que en tu futura nueva Nintendo 2DS XL: inmediatamente quedarás atrapado por los más de 30 años de historia del fontanero italiano y su clásico juego de plataformas de scroll lateral. New Super Mario Bros 2 es todo lo que recordamos de Mario y todo lo que nos gusta de Mario en apenas 5 pulgadas: diversión, tuberías, monedas, transformaciones y los clásicos castillos donde rescatar a nuestra princesa Peach. Otro de los juegos que, seguramente, venderán consolas será Hey! Pikmin, spin off de la franquicia creada por Shigeru Miyamoto protagonizada por Olimar en su intento de volver a poner en marcha su nave averiada. Con el stylus podremos lanzar a nuestros pikmins para que vayan recogiendo objetos y resolviendo los puzzles que nos harán avanzar (lateralmente) pantallas. Ever Oasis promete dar muchas horas de diversión a los amantes de los JRPG (y a los que disfrutan de Animal Crossing) gracias a su preciosa estética, a su mezcla de aventuras, acción y estrategia... Con un aire más minimalista se presenta Miitopia que convierte a nuestros Miis (o sea a nosotros) en protagonistas de un RPG de scroll lateral por turnos con la clásica funcionalidad, misiones y recolección de objetos y salud que ya vimos en Mario & Luigi: Viaje al centro de Bowser (por citar un ejemplo) pero sin la estética de Mario. Nintendo tampoco se olvida del público más adulto con Brain Training Infernal del Dr. Kawashima: ¿Eres capaz de mantener la concentración? en el que volverán a poner a prueba nuestra memoria con nuevos retos. Quedan otros juegos como Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia, Fire Emblem Warriors o Monster Hunter Stories que también darán vida a esta consola.