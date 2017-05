La visita de Manel Navarro al Euroclub, en el Centro de Exposiciones de Kiev, no puedo transcurrir con mejor pie. El representante español a Eurovisión sorprendió con una emotiva cover del tema 'Shape of you' de Ed Sheeran. Además, no la interpretó solo: la representante británica, Lucie Jones, le acompañó, demostrando la buena sintonía, al menos musical, que hay entre ambos. ¡Una actuación emocionante!