El sonido de Bob Marley sigue vivo 36 años después y lo escuchas casi a diario

Un 11 de mayo, hace 36 años, Bob Marley, el rey del reggae y la primera megaestrella mundial nacida en un país tercermundista, murió dejando detrás una copiosa discografía y las listas musicales internacionales trufadas de aires caribeños.

También, 11 hijos reconocidos y otros tantos sin reconocer; mensajes de paz rastafari, olor a marihuana y una imagen que se convertiría en la marca de una poderosa maquinaria de merchandising basada en buenrrollismo, rastas y color.

Más de 7 lustros después, Bob Marley no solo decora banderas y camisetas.

El reggae, el género que abanderó, ha inspirado desde el dancehall al reggaeton, que triunfan en el mundo entero.

Incluso las actuales estrellas del pop no se resisten a incluir en sus canciones algún guiño a ese género tropical que ralentizó el ska hasta lograr que adoptara la velocidad que marcaban los latidos del corazón.

Mira en la fotogalería de arriba 10 artistas y 10 canciones a través de los cuales sigues cerca del estilo que popularizó el gran Bob Marley con éxitos como No woman no cry, Could you be loved o Is this love.