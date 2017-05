Channing Tatum se ha convertido en nuestro padre favorito

Aunque tienen agendas muy apretadas hay actores que no se olvidan de su familia y pueden considerarse padres admirables.

Si ya se nos caía la baba con algunos como Hugh Jackman o Chris Hemsworth al que muchos querríamos en nuestras vidas (con perdón de Elsa Pataky), podemos unir a la lista a Channing Tatum.

Todo empezó cuando Cosmopolitan le pidió que escribiera una carta a su hija de 3 años como parte de la promoción del espectáculo que presenta en Las Vegas basado en su saga Magic Mike.

“Intenté imaginarme las cosas que me gustaría que leyera para ayudarla a entender mejor a los hombres, el sexo y las relaciones; y en ese momento, me di cuenta de algo extraño. No quiero que vaya al mundo exterior buscando respuestas. Mi mayor esperanza para ella es que no tenga miedo, que siempre sea auténtica, sin importar lo que crea que los hombres quieran que ella sea”, escribía en esa carta que espera que lea cuando llega a la veintena.

Ahora tiene tan sólo tres años y es hija de un matrimonio de actores que se conoció en el set de rodaje y que desde ese momento unieron sus vidas para siempre (en teoría).

Fue ella la que no tardó en admitir que él era lo que quería en la vida sin más expectativa que disfrutar de su amor. Fue una valiente que se lanzó sin saber lo que él sentía.

“Ella no tenía ni idea de lo que yo diría o cómo reaccionaría, pero fue su verdad. Recuerdo haber sentido una emoción increíble, fue lo más sexy que ella ha hecho por mí. Sentí fuerza, porque en ese momento ella había aceptado todas las partes de mí, lo bueno y lo malo. Sé que no estaba haciendo audiciones, o esperando que yo cumpliera con ciertas expectativas".

Eso fue lo que le enamoró de ella y eso “es lo que quiero para mi hija, que no tenga expectativas con su amor, que no deje que estándares preconcebidos la afecten, que se pregunte lo que quiere y se sienta segura de poder conseguirlo”.

Tatum no parece un mal consejero del amor, seguro que le ficharían para HyMyV. Sin duda, Everly es muy afortunada de tener como padre a Tatum que lo mismo se disfraza de la princesa Elsa como escribe discursos de amor y tolerancia.

Es consciente de los diferentes roles que les ha tocado jugar a hombres y mujeres en estos asuntos pero es de los que creen que cuando las mujeres sean conscientes de su poder el mundo será mágico.

“Vivimos en una sociedad que ha entrenado a los hombres y mujeres para interpretar cierto tipo de papeles por mucho tiempo. La belleza de este momento maravilloso que vivimos es que finalmente podemos liberarnos de estos roles. Especialmente las mujeres se están dado cuenta de que no tienen que cumplir con ciertos estándares de comportamiento social o sexual y eso cambia lo que necesitan de los hombres, así como el papel de los hombres en general”.

Seguro que cuando su hija crezca los roles habrán cambiado y quizás las palabras de su padre ya no tengan mucho sentido pero a día de hoy lo tienen y nos han servido para darnos cuenta de que hacen falta más hombres como él para educar a las niñas del mundo.