Calvin Harris, uno de los DJ's más populares del planeta, por fin tiene nuevo proyecto discográfico a la vista: Funky Wav Bounces Vol. 1.

Y si hacemos caso a las informaciones que se han publicado sobre este nuevo disco, su quinto álbum de estudio, al DJ escocés no le van a quedar demasiados artistas internacionales sin que hayan colaborado con él.

Para este elepé, Calvin Harris ha anunciado las colaboraciones con Frank Ocean, Travis Scott, Kehlani, Future, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, John Legend, Khalid, Migos, Ariana Grande, Yung Thug, Nicki Minaj o Snoop Dogg, entre otros.

Una larga lista de invitados que se suman al sonido del disco del DJ que se pondrá a la venta el próximo 30 de junio.

Las colaboraciones de este disco se suman a los invitados de los anteriores discos de Calvin Harris: Kelis, Rihanna, Example, Nicky Romero, Ellie Goulding, Tinie Tempah, Florence Welch, Dizzee Rascal, Ne-Yo, Alesso, Hurts, John Newman, All about she, Firebeatz, Haim, Big Sean, Gwen Stefani, Tinashe y R3hab.

¿Falta alguien por colaborar con Calvin Harris?