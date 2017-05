El disco debut de Harry Styles, estreno de la semana

Puede que tuvieras marcado este viernes en tu calendario. Porque Harry Styles por fin publica su disco en solitario. O porque ya puedes escuchar el álbum visual de Juanes al completo.

Rock, pop, rumba, o el indie de Mando Diao llenan esta semana la lista de lanzamientos musicales. Aquí está todo lo que puedes encontrar:

Harry Styles – Harry Styles

Quería llamarlo Sign Of The Times, como el primer single, pero el nombre ya estaba cogido. Por Prince, nada menos. No es el único mito con el que se relaciona a Harry Styles. Las 10 pistas del disco suenan a Queen y a David Bowie, según los críticos. Esta semana podemos comprobarlo.

Juanes – Mis planes son amarte

El artista colombiano se adapta a los nuevos tiempos pero sin perder su esencia. Mis planes son amarte se puede escuchar… y ver. Un recorrido por el espacio en el que le acompañan Fonseca y la cantante colombiana Kali Uchis y que incluye su primera canción en inglés: Goodbye for now.

Paramore – After Laughter

Quinto álbum de estudio de los de Tennessee y el primero después de la salida de su bajista, Jeremy Davis. Rock alternativo vitalista.

Mando Diao – Good Times

Los suecos vuelven con su noveno disco, la continuación de Aelita (2014). Y con Jens Siverstedt con la guitarra y en la autoría de algunas de las composiciones. Shake es el primer single:

Satellite Stories – Young detectives

Y nos quedamos en el norte, pero cambiamos de país. Los finlandeses vuelven con su cuarto álbum, que producen ellos mismos con ayuda de Fernando Lodeiro (Vampire Weekend) y Joe LaPorta (The Killers, The Weeknd).

Sílvia Pérez Cruz – Vestida de nit

Ese es el título de una canción que compusieron sus padres y que ella incorporó a su repertorio. Un repertorio que en este disco reinterpreta con un quinteto de cuerda. Dice que es uno de los discos más valientes que ha escrito.

Paul Weller – A kind revolution

Uno de los míticos del rock británico vuelve también con nuevo material. Es su decimotercer disco en solitario y viene acompañado de una gira con la que recorrerá Europa. Hay fechas españolas: Madrid y Barcelona en septiembre.

Izal – Vivo

En febrero, 17.000 personas llenaron el Palacio de los Deportes para despedir la gira de Copacabana. Este disco registra ese momento. El doble CD va acompañado de un DVD que muestra cómo cinco músicos que empezaron sin apoyo discográfico se han convertido en uno de los grupos de referencia del indie español.

New Kids on the Block – Thankful

La mítica banda de los 80 vuelve con nuevo EP tras cuatro años de silencio. El primer single, One more night.