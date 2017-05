Consolas clásicas... ¿convertidas en coches futuristas?

La ocurrencia está dando la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación que se están haciendo eco de estos diseños que convierten la Atari 2600, la Sega Génesis, la NES, la Gamecube, la PlayStation 2 o la Xbox en una suerte de vehículos acorazados tuneados con los colores de las plataformas.

Mandos reconvertidos en antenas o en ruedas, los colores de las lunas delanteras o del chasis de estos coches nos recuerdan a las consolas que nos tuvieron entretenidos durante los últimos 30 años.

Aunque siendo sinceros, no sé si me gustan o me parecen un bluff (aunque he de decir que yo jamás podría haber creado un diseño ni remotamente similar).