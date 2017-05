Way of Redemption, el Windjammers español

Si has superado la treintena o estás en la veintena pero alguien te llevaba de muy pequeño a los salones recreativos seguro que recuerdas Windjammers, aquel juego que nos hizo amar el fresbee.

Casi 25 años después de su creación (1994) por Data East para Neo Geo, Pixel Cream, un estudio español, ha querido resucitar su espíritu para dar vida a Way of Redemption, un juego que ya encontraréis disponible para su descarga por 20 euros en PS Network (gratuito para los usuarios de PS Plus durante el primer mes).

Este título, ganador de los Premios PlayStation en 2015, mejora la jugabilidad de aquel Windjammers porque, reconozcámoslo, el juego de fresbee era bastante limitado con apenas 8 personajes, dos pantallas de bonus, un único modo de juego y apenas 7 arenas.

Way of Redemption incluye un modo offline en el que podremos realizar partidas de hasta cuatro jugadores (2 vs 2) en una misma consola.

Pero donde promete brillar este Way of Redemption es el online: cada jugador podrá escoger a su héroe (personalizable hasta con 8000 combinaciones diferentes) con unas habilidades únicas que lo diferencian de los demás y que irán progresando a medida que vayamos jugando y ganando.

Combinando los deportes y la acción, las partidas serán frenéticas (como pudimos comprobar en la presentación en Madrid que realizó PlayStation España) ya que nuestra habilidad para potenciar el lanzamiento de la pelota hasta el campo rival tendrá que ser combinada con el uso de pequeños trucos que ayudarán (o dificultarán) esta misión (por ejemplo cerrar nuestra portería o lanzar una lluvia de meteoritos sobre el rival para aturdirle).

Con cada balón que traspase la portería restaremos puntuación a nuestro rival cuya 'vida' irá bajando al más puro estilo Street Fighter II.

Y si cada personaje es distinto entre sí también lo son los movimientos, los lanzamientos y los escenarios: ya no jugamos en un solo nivel horizontal sino que aquí la pelota se mueve en horizontal y en vertical así que los saltos potenciarán nuestros lanzamientos y tendremos también que usarlos para defendernos.

El potencial combinado de este Way of Redemption con el auge de los eSports seguro que convierte la posibilidad de crear ligas en el juego en un punto de encuentro para miles de jugadores. Way of Redemption incluye además la funcionalidad de crossplay que permite jugar entre PS4 y PC (tarea en la que el estudio invirtió más de un año de desarrollo). Así que ya lo sabes gamer: si te gustó Windjammers y te gustan los videojuegos 'made in Spain' ha llegado el momento de que te compres Way of Redemption.