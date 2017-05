LOS40 PRIMAVERA POP se desnuda en Rubí

Rubí, localidad cercana a Barcelona, ha vivido la primera edición de los tres festivales de la Primavera de éste año. LOS40 Primavera Pop ha aterrizado puntual con una gran eclosión de estrellas, luces, música, bailarines, energía y mucha magia ante decenas de miles de personas.

Más de 17.000 asistentes sonrientes han disfrutado de un Tony Aguilar ha brillado como nunca como maestro de ceremonias ante el público catalán.

Durante la sesión previa de Víctor de la Torre y Adrián Soler, y mientras la gente ha ido llenando el Escardívol donde se celebraba el evento, hemos visto imágenes de lo más divertidas entre ambos que han desembocado en enseñar la ropa interior que llevaban puesta encima del escenario. Todo para llevar a cabo el Challenge al que se han comprometido Bromas Aparte, jugando con una pantalla situada en el suelo del escenario que interactuaba mientras la pisaban o saltando del escenario.

Say yay Rubí!! 🤘🏻🔥@bareimusic #Los40PrimaveraPop #Rubí Una publicación compartida de LOS40 Catalunya i Andorra (@los40catalunya) el 12 de May de 2017 a la(s) 11:27 PDT

En el backstage se ha creado un ambiente muy bonrollista, familiar y sobretodo se respiraba las ganas de pasarlo bien. Pero delante, LOS40 Primavera Pop ha conseguido arrancar la sonrisa del goce y disfrute con Barei que ha estrenado un escenario lleno de luz, pantallas de LED gigantescas y una voz descomunal. La madrileña ha dejado a todos boquiabiertos con su I Don’t Need To Be You y su eurovisivo Say Yay acompañada del cuerpo de baile Kidz On The Block.

Blas Cantó ha demostrado sus armas vocales en directo haciendo vibrar toda la explanada con su In Your Bed. Una de las bandas más demandas a través de las redes para actuar en el festival eran los populares youtubers Ender que no ha defraudado con su show en Rubí.

Carlos Marco ha levantado pasiones entre el público cantando su nuevo single como solista. Así como Yall ha hecho bailar al público catalán con su actual Together y Hundred Miles. Entre las presentaciones de Tony Aguilar con Adrián Soler y Víctor de la Torre, hemos visto artistas de lo más agradecidos como los chicos de Piso 21 que han disfrutado del público de nuestro país por primera vez.

VUIT han ofrecido la propuesta pop en catalán con un dueto con David Otero cantando No S’atura El Món, favor que le han devuelto los chicos durante el directo del primísimo. La nota más gamberra y rockera ha ido a cargo de los chicos de Atacados y Marlon que han hecho rugir sus guitarras y por ende las gargantas de los asistentes.

Ana Mena ha brillado al nivel de una estrella internacional sin hacer derramar una gota al son de su Ahora Lloras Tu. Las coreos sincronizadas de Sweet California han dejado a todos atónitos en Rubí, y sus sonrisas nos han hecho volver a enamorarnos de ellas. Dasoul ha demostrado que el vínculo con el público catalán es muy fuerte. Tanto que desde el backstage se podía escuchar al público coreando Todas Las Promesas o Kung Fu.

Cali y El Dandee han sido los escogidos para cerrar el primero de los tres LOS40 Primavera Pop de este año y lo han hecho a lo grande, el público entregado al máximo y ellos emocionadísimos tras su show.

Pero los chicos de Bromas Aparte a pesar de dejarse la piel sobre el escenario, han dado algo más. Bueno, han enseñado mucho más. Habían aceptado el reto que los llevaría a salir en calzoncillos ante el público. Los madrileños han cumplido su parte y se han convertido en el sofocón de LOS40 Primavera Pop de Rubí al bajarse los pantalones hasta los tobillos ante la mirada de más de 17.000 personas.

Este año LOS40 Primavera Pop de Barcelona ha regresado convertido en un auténtico éxito.