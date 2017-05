LOS40 Primavera Pop Madrid: el festival happy que nos dejó sin aliento (y por varias razones)

Buen rollo, emoción, sorpresas, un desfile de los mejores artistas del momento con los temas que han marcado nuestra banda sonora del último año, un público incansable (¡gracias por la energía) y.... ¡hasta una pasarela de gayumbos!

Así fue LOS40 Primavera Pop de Madrid, que se celebró este sábado en el Escenario Puerta del Ángel de la capital, ante un mar infinito de brazos en alto.

Y que desde el primer momento, cuando Barei saltó al escenario para interpretar su gran éxito I don’t need to be you, junto a la impactante coreografía de Kidz on the Block y su mensaje #stopbullying, ya dio muestras de que esa noche se iba a liar bien.

"11 veces nos hemos reunido para celebrar el Primavera Pop”, explicó el presentador de Los40 Tony Aguilar, maestro de ceremonias, que también tuvo un recuerdo para Eurovisión y Manel Navarro. En incluso se arrancar a cantar en un momento de la noche al ritmo de Súbeme la radio de Enrique Iglesias (y no lo hizo mal).

¿Y a continuación? Una fiesta non-stop por la que sonaron nuestros artistas y temas favoritos del momento y que no dejaron que paráramos ni un momento.

"¿Qué hace mi chica en tu cama?", se quejaba Blas Cantó en su superhit In your bed, luciendo voz, flequillo y bomber de leopardo perfectos, mientras su excompañero de Auryn, Carlos Marco, endulzaba más tarde la noche al ritmo de Sugar.

¿Más? La cercanía de Atacados, que aseguraron que casi no podían cantar de la emoción (pero sí lo hicieron, y muy bien, su tema Hasta que salga el sol). O la sensualidad de Ana Mena. O el esperado Yall y su evocador Hundred Miles, que pese a los nervios de la vocalista (estas cosas pasan en directo) nos hizo soñar.

También de sueños hablaron los principales presentadores y DJ de LOS40, que se subieron al escenario y explicaron que les gusta conocer las caras de aquellos a los que hablan desde el estudio Paul McCartney, y que pese a no verlos cada día, sienten su calor. Y que para ellos su trabajo es un sueño cumplido.

Pero la música seguía y había que dar entrada a algunas de las actuaciones más aplaudidas de la noche: desde Taburete, a Sweet California, Piso 21, Jax Jones, Cali y El Dandee.

O Bromas Aparte, que nos regalaron el momento gamberro de la noche con su bajada de pantalones.

Entre las sorpresas, la visita de El Hombre de Negro, nuevo colaborador de nuestra emisora, que creó un globo de dimensiones gigantescas que se fue paseando sobre el público.

Todavía quedaban dos de las actuaciones más esperadas: los internacionales James Arthur (baladón y excelente sonido, además de simpatía, según nos chivaron del backstage. Muy top****) y Bebe Rexha, que cerraron una noche inolvidable, regada de estrellas (el público no dejó de agitar luces).

¿Que aún tienes ganas de más? La fiesta sigue, este domingo, en Málaga. Y después, siempre, en LOS40.