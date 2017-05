Daddy Yankee no fue la primera opción de Luis Fonsi para ‘Despacito’

Despacito ha batido muchos records y se ha convertido, sin duda, en el tema del momento. Ha disparado la carrera de Luis Fonsi y con él la de Daddy Yankee.

Y no es más que el principio porque este verano nos vamos a hartar de “pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito…”.

Pero él no fue la primera opción. Fonsi acudió primero a otro reguetonero de esos a los que todos los del gremio respetan, a Nicky Jam que en los últimos premios Billboard Latinos se convirtió en el gran triunfador.

El norteamericano, y colombiano de adopción, llegó a grabar la demo del tema (quién sabe si algún día la escucharemos) pero en ese momento estaba preparando el lanzamiento de El amante y su discográfica dijo que no era el momento.

“Tenía una canción que salía en ese momento y no podía sacar dos a la vez”, ha confesado en una radio colombiana.

Pero que conste, que no se arrepiente, o al menos, eso es lo que dice (porque muchos pensamos que debe de estar tirándose de los pelos).

“Si te arrepientes es porque no quisiste, porque no hubiera querido hacerlo y ese no fue mi caso… No sacamos Despacito pero quizás mañana hacemos Suavecito”, aseguró en broma.

Todo fue cuestión de agenda. “La idea era sacar el tema con Fonsi después de El Amante pero Fonsi no podía esperar, tenía que sacar su tema ya y era entendible, entonces acudió a Yankee”, explicó.

Ahora queda preguntarse si con Nicky Jam el éxito hubiera sido el mismo. “No puedo decir que haría un mejor trabajo de lo hecho. Yo habría hecho mi versión”, aseguró en una rueda de prensa.

Eso ya nunca lo sabremos aunque, ¿quién sabe? Quizás algún día acabemos escuchando esa demo. Total, ¿queda alguien por cantar la canción?

Lo único claro es que todo el mundo quiere subirse al carro de su éxito. Si Justin Bieber quiere adjudicarse el honor de haber llevado el tema al nº1 de Billboard, Nicky Jam, ahora, quiere dejar claro que él fue la primera opción.

¿Qué le habrá parecido a Daddy Yankee que se haga público que fue el segundo plato? Tampoco debería importarle mucho porque, de hecho, le debe un favor al que le cedió el puesto.

Por lo visto, y según Nicky Jam, son sus hermanos y no hay ningún tipo de rivalidad entre ellos. El tiempo dirá.