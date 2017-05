Así de mal suenan las canciones traducidas al español

Tengo escalofríos, se están multiplicando, estoy perdiendo el control, porque el poder que suministras es electrificante.

¿Te suena de algo? A simple vista, esta frase parece más cutre que los profundos textos que rondan por Facebook. ¿Y si te decimos que es parte de una de las canciones más míticas de la historia del cine?

Así suena en castellano la banda sonora de Grease (lubricante en castellano, por cierto) y así es el challenge de nuestra semana: adivinar canciones legendarias traducidas al castellano.

I've got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're suplying is electrifying (ahora sí, ¿verdad?).

María Herrejón ha sido la primera en someterse a la prueba y os podemos adelantar que va a ser muy complicado que el resto de radiotubers lo superen.