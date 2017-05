Barei desvela qué puesta en escena no le dejó hacer TVE en Eurovisión

Este sábado toca ponerse las mejores galas para disfrutar de Eurovisión 2017, una nueva edición del Festival de la Canción con el mejor talento europeo.

En LOS40 somos amantes de la nostalgia y hemos querido charlar con Barei para recordar su paso por el certamen y, de paso, conocer sus impresiones sobre la actual edición.

Además de aventurarse con la posición de Manel Navarro y confesar cuáles son sus países favoritos, la cantante, que ahora arrasa con el tema I Don't Need to Be You, confiesa qué puesta en escena no pudo llevar a cabo el año pasado por culpa de TVE.

Barei, en el Primavera Pop de LOS40

Eurovisión es el pasado, pero el Primavera Pop es el presente de Barei. La cantante será la encargada de abrir los tres grandes eventos que se celebrarán en Barcelona (12/05), Madrid (13/05) y Málaga (14/05).