Katy Perry - Bon Appétit ft. Migos [2017]

Cuando pensábamos que nada podía ser mejor que el vídeo de Chained To The Rhythm, Katy Perry lo ha vuelto a clavar. Esta vez, la artista californiana se alía con los raperos del momento, Migos, para idear este inquietante universo gastronómico que es Bon Appétit. En él, la cantante se presenta como un trozo de carne, siendo cocinada, condimentada y servida como tal.

La imaginería de Bon Appétit está en línea con la exploración de la liberación sexual de la artista. Podría considerarse una crítica a la objetificación de la mujer en la industria musical y la letra al respecto no deja mucho lugar a dudas: Cause I'm all that you want, boy / All that you can have, boy / Got me spread like a buffet / Bon appétit, baby - Porque soy todo eso que quieres, chico / Todo lo que puedes tener, chico / Extiéndeme como un bufet / Buen apetito, baby.