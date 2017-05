Portugal gana Eurovisión 2017 la noche que cantó el gallo. 

En Eurovisión siempre se recuerda al primero y al último, y este año, sin duda, se nos quedará grabado sin opción a réplica. Cumpliendo con todos los pronósticos, Portugal se alzó este sábado como justo ganador de la sexagésimo segunda edición del Festival de Eurovisión.

Las casas de apuestas lo daban por ganador tras los primeros ensayos y finalmente así lo ha querido Europa. Ni Italia, ni Bulgaria ni Suecia, los europeos han sido claros y han otorgado la victoria por “unanimidad” a Salvador Sobral, que ha brillado en Kiev gracias a la canción Amar pelos dois y su particular forma de interpretar la música.

En algún universo alternativo, Manel Navarro sería ahora mismo ganador de Eurovisión, pero en este le ha tocado digerir el último puesto de la clasificación. El cantante catalán y su Do It For Your Lover han sumado la friolera cifra de 5 puntos después de obsequiarnos con una delirante desafinación en pleno clímax de la canción.

Pero Manel no ha sido al único que se le ha ido la nota de tono. No cabe duda de que este certamen será recordado como la noche que cantó el gallo y todo su corral, además de por ser una de las galas más soporíferas de los últimos años.

Ni las adictivas actuaciones de Italia o Suecia, ni el espontáneo que se atrevió a hacer un calvo en directo han sido ingredientes suficientes para sacar adelante una receta pasada de moda. El Festival de Eurovisión necesita reinventarse para adaptarse a las circunstancias actuales y ofrecer el show que demanda su público. ¿Será 2018 el año de los grandes cambios?