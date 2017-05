Eurovisión 2017: Los mejores memes de ‘la noche del gallo’

La actuación de Manel Navarro en Eurovisión 2017 se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando ni siquiera había terminado.

Eran las 22:15 horas cuando el solista español salió al escenario del Centro de Exposiciones de Kiev (Ucrania) en el puesto 16 para interpretar Do it for your lover, la canción que representaba a España en el festival, cuando sucedió esto...

Inmediatamente, eurofans (y no eurofans) acudieron a las redes sociales para sacarle punta a lo que había sucedido aunque casi la primera reacción fue la del propio artista que se tomó con humor lo sucedido.

Hasta nuestros compañeros de Anda ya tuvieron que responder a centenares de comentarios...

Con humor (y con bastante mala leche) se lo tomaron también los espectadores del festival de Eurovisión 2017 que sacaron a pasear su ingenio en Twitter recordando dónde habían visto antes ese gallo.

Pero no todo en este Festival de Eurovisión 2017 han sido memes de Manel Navarro. Buen parte del resto de concursantes también se han llevado lo suyo (y hasta hubo un #Eurocalvo)... ¡Mirad!