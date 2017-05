Selena Gomez tiene algo nuevo con lo que sorprendernos

¡Atención! ¡Atención! Los fans de Selena Gomez andan revolucionados y es que la diva ha sembrado sus redes sociales de misteriosos mensajes que han dado mucho que hablar este fin de semana.

Todo empezó cuando publicó tres fotografías iguales de una persiana con dos palabras escritas en color: "Bad liar". Dos en rojo y una en morado. ¿Qué significaba todo aquello?

Con lo que nos gusta especular, fueron muchos los que enseguida empezaron a pensar que ese 'mal mentiroso' podía ser un nuevo mensaje a su ex, y es que hay que reconocer, que nos encanta que la historia de Selena y Justin Bieber siga inacabada (para la gente) porque da lugar a muchas especulaciones.

Lo cierto es que no sabemos si esas palabras van dirigidas a su ex pero está claro que no tiene mucho sentido que el destinatario sea su nuevo chico, The Weeknd, con el que parece estar viviendo una auténtica luna de miel.

Después de darle muchas vueltas todo se esclareció cuando Selena añadió una fecha. 18 de mayo es el día elegido para presentar su ¿nuevo single? ¿colaboración? ¿álbum? Parece que la texana sigue dispuesta a jugar con el misterio.

Eso sí, medios como Idolator, señalan que se trata de un nuevo single compuesto por la propia cantante junto a Justin Tranter, Julia Michaels e Ian Kirpatrick y, se rumorea, que podría incluir un sample de un clásico de los 80 (algo que siempre engancha).

Al título y la fecha se ha sumado la que podría ser portada de ese nuevo tema que puede convertirse en el avance del que sería el tercer disco de la cantante. ¿Estará ya preparada para volver por todo lo alto?

Parece que Selena va a estar ocupado en los próximos meses. A la confirmación de la segunda temporada de Por 13 razones, la serie de la que es productora y en la que se ha volcado al máximo, se une, nuevo single o álbum con lo que eso conlleva. ¿Lo siguiente será una gira? Ya nos gustaría.