Don Diablo revela en WDM la fecha de publicación de su primer álbum.

Si hoy por hoy hay algún Dj y productor que abandere lo último en tendencia House, ese es Don Diablo. Es uno de los precursores del nuevo Future House, sonido que hoy por hoy mueve las pistas de todo el planeta.

Su música genera adicción y es que, como nos cuenta, casi ni duerme. Desde hace tiempo se empeñó en tener su propio estillo y ya lo ha conseguido. A su estudio en Holanda no paran de llegar peticiones de los artistas más grandes, todos quieren participar de esa pócima sónica que hoy en día garantiza el éxito.

Veamos lo que le contó a Luis López este pasado fin de semana en WDM.

Luis López: Bienvenido a World Dance Music, cómo estas?

Don Diablo: Gracias por invitarme, estoy muy bien gracias

L:Hablas español?

D: Un poquito, lo intento.

L: De dónde viene exactamente tu nombre?

D: Mi nombre real es Don Papin Shipar, creo que es muy difícil de pronunciar para la gente que no es de Holanda , por eso quise inventarme algo más fácil de recordar, mis amigos me solían llamar Diablo, así que yo empecé a nombrarme Don Diablo, no tiene nada que ver con la religión, es solo un apodo.

L: No puedes ni imaginar cómo apoyamos tu música en este programa, últimamente Cutting Shapes fue número 1, también tu remix para Birdy, ahora Children Of A Miracle? Estoy seguro que ira para arriba, como te inspiras para hacer estas canciones increíbles?

D: Creo que nunca duermo, la pasión circula por mi sangre, intento trabajar tan duro como puedo, porque la vida es corta, intento aprovechar lo máximo de cada dia, por cada canción que tu escuchas hay probablemente 5 o 6 canciones que nunca escucharas, solamente saco las mejores. Realmente creo que es el momento, intento trabajar duro todos los días .

L: Te gusta escuchar otros estilos de música para coger ideas? Y qué tipos de música?

D: Si por supuesto, lo hago, normalmente no me escucho Dance Music en casa , es muy fuerte pero escucho grupos indie , gente como Sanfa, bandas como The Killers…, mis gustos son muy amplios, tengo una lista en Spotify , se llama Don Diablo Chill Time y tengo ahí toda esa música que escucho cuando estoy en casa o viajando o visitando a mi madre

L: Nosotros definimos tu música como Future House, para mi tu eres el rey del Future House, como defines tu estilo?

D: Si, creo que la gente empezó a llamarle Future House hace un par de años, creo que hay un par de direcciones en el Future House , yo he creado mi dirección, es un rollo más melódico, con sentimiento y bailable, no me importa como lo definan, me parece bien que lo llamen asi.

L: Tus temas son siempre hits en la pista de bailes, es lo más importante para ti? Que funcionen bien en las pistas?

D: Bueno, antes solía pensar así, hacia todo tipo de cosas y no tenía muy claro mi sonido, hasta que no tuve un gran éxito con el tema Starlight hace unos años, a partir de ahí empecé a tener muchas actuaciones y me di cuenta del impacto que tenis mi música en las pistas de baile, entonces fue algo adictivo, así que intente inventarme un estilo que se pudiera escuchar en las discotecas y también en otros momentos, que no fuera tan agresivo como otros estilos electrónicos más populares en ese momento. Así es como nació mi sonido Future House, es muy experimental e intento buscar una música que funcione, fuera y dentro de las pistas de baile.

Creo que es muy adictivo ver a otros djs pinchando mi música y ver como funciona en todo el mundo, en las casas, en las radios en las discotecas, donde sea

L: De hecho creo que esa es la razón por la que has remezclado a grandes artistas, Ed Sheeran, Rihanna, Chainsmokers And Coldplay...cual es tu remix favorito, es posible decir uno?

D: La verdad es difícil decirlo, pongo un poquito de mi en cada remix , creo que cada remix que hago es una nueva canción de Don Diablo, la hago como si fuese mia, sabes, yo siempre me enamoro del ultimo remix que he hecho, el ultimo que he hecho es el de Chainsmokers y Coldplay y esta triunfando mucho. Pero creo que el remix que me lanzo fue el de Ed Sheeran

L: Tienes tu propio sello Hexagon Records, que es lo mejor, apoyar a nuevos talentos, descubrir nueva música…cual es el objetivo de Hexagon Records?

D: Es realmente lo que tu dices, tengo como una gran plataforma, porque pincho en muchos lugares cada semana, por eso tengo la oportunidad de probar nuevos artistas y nueva música, en mis shows y en mi radioshow, la gente me ve como un líder, llega a ser una obligación apoyar a los nuevos talentos y descubrí nuevos sonidos, me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado con el sello, tenemos miles y miles de streamings de nuevos artistas de están haciendo su propia carrera

L: Ya tienes muchas canciones, cuando vas a sacar tu álbum?

D: Ahh, es una buena pregunta pero puedo contestarte, tuve un pensamiento en las últimas semanas y creo que debería ser antes de final de año , estoy trabajando para eso, la fecha ideal para el lanzamiento será el mes de noviembre, ya tengo 12 canciones terminadas, quiero hacer una o dos más…ver todo y elegir lo mejor, diez, once o doce, eso será mi álbum

L: Finalmente…, vienes a Ibiza este verano? Y dónde vas a tocar?

D: Claro, voy a estar en Ibiza…pronto revelare donde, lo mejor sería ir a mis redes sociales, chequear mi snapchat, o en Instagram , ambos son Don Diablo, ahí revelare donde voy a pinchar .

L: Don, muchas gracias por tu tiempo!

D: Muchas gracias a ti también por todo tu apoyo.