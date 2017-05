La guerra entre Katy Perry y Miley Cyrus… ¡ha explotado!

Sí, tenemos que reconocerlo. A los medios de comunicación nos encanta buscar motivos para enfrentar a los artistas y claro, si dos grandes sacan single a la vez… ¿por qué no hablar de guerra?

Guerra por conseguir el nº1. Guerra por sonar en más sitios. Guerra por ganar más seguidores. ¡Guerra, guerra, guerra!

Es lo que ha sucedido con Katy Perry y Miley Cyrus que han coincido al sacar nuevo single y, para muchos, eso ya las convierte en rivales.

Pero lejos de eso, no hay más que ver esta galería para comprobar el buen rollo que ha existido siempre entre las dos.

Desde que Miley era la chica buena que daba vida a Hannah Montana hasta su época más rebelde de lengua fuera, Katy siempre ha estado ahí para poner el punto divertido a su relación.

Ahora, no iba a ser diferente. Vale, sí, han sacado canción al mismo tiempo pero no hay dramas sino, más bien, todo lo contrario.

Buena prueba son los vídeos que han colgado estos días en Instagram Stories durante uno de sus encuentros.

“Mi amigaaaaa Katy Perry mostrando mucho Mali love!!!! Siempre apoyando! Te quiero!”, escribía Miley en su Instagram junto a este divertido vídeo.

Desde luego, no es la primera vez que se besan. Si por algo ya cantaba Katy eso de I kissed a girl.

Hace unos años ya se besaron sobre el escenario cuando Katy subió al escenario del Bargerz Tour a cantar con su amiga Adore you.

Así fue el beso de Katy Perry y Miley Cyrus en el Bargerz Tour. / Instagram

Los que estén sedientes de malos rollos que se busquen a otra pareja porque aquí, hablar de guerra, no tiene mucho sentido.

Aunque sí es verdad que Katy Perry debería estudiar más las agendas de otros artistas.

El primer single de su próximo álbum, Chained to the rhythm, coincidió con el lanzamiento de Shape of you de Ed Sheeran. Ya sabemos quién se llevó el nº1 (el pelirrojo).

Ahora, con Bon appetit, le ha ocurrido lo mismo, ha coincidido con el Malibu de Cyrus.

Pero no importa, lejos de ser un inconveniente parece que se ha convertido en una manera de dar publicidad a las dos canciones. Parece que la enemiga de Katy va a tener que seguir siendo Taylor Swift.

Además, es solo un single que para el lanzamiento de sus álbumes están barajando diferentes fechas.

Si para lo nuevo de Miley habrá que esperar hasta finales de año, el de Katy llegará este próximo 9 de junio.

Ya sabemos que se llamará Witness y que llegará de una gira que dará comienzo en Estados Uniñdos el 7 de septiembre. Y, la portada, es muy glam.