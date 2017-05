Salvador Sobral, el gallo que le faltó a Manel Navarro

Ya han pasado varios días desde que Manel Navarro soltará semejante gallo durante su actuación en Eurovisión 2017, pero no importa el tiempo que pase porque esa nota fuera de tono quedará grabada en nuestro memoria para siempre.

Ahora es turno de lamentaciones y pensar cómo ese Do It For Your Lover podría haber sumado más de 5 puntos en la sexagésimo segunda edición del evento musical más importante de Europa.

Pero solo hay que irse a dos semanas atrás para disfrutar de la canción de Manel Navarro con la colaboración de Salvador Sobral, el portugués que se alzó este sábado como justo ganador de Eurovisión.

Mientras que el español ponía voz y guitarra, el intérprete de Amar Pelos Dois usaba sus cualidades vocales para incluir la trompeta en una versión acústica que ambos cantantes ofrecieron en el programa Spain Calling International, un especial eurovisivo que TVE emitió semanas antes del festival.

Dale al play y opina sobre esta versión, con gallo incluido, de Do It For Your Lover.

Manel Navarro pide perdón por el gallo

Aunque inmediatamente después de su actuación no hizo autocrítica, Manel Navarro ha querido compartir con sus seguidores una carta en la que pide clemencia: “Os pido perdón si os he decepcionado", dice el cantante catalán en este comunicado. "Os aseguro que más me he decepcionado a mí mismo no dando una nota que tenía controlada".

Pese a todo, Manel valora su paso por Eurovisión como una de las mejores experiencias de su vida y seguirá luchando por su carrera musical.