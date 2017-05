El romance que Justin Timberlake ha ocultado a Britney Spears durante 15 años

Mucho antes de Justin Bieber y Selena Gomez, existió una pareja teen por excelencia que acaparaba titulares y portadas de revistas: la formada por Britney Spears y Justin Timberlake.

La princesa del pop y el miembro de N’Sync, la boyband de moda en aquel momento, nos cautivaron con su relación. Lo mismo los veíamos pasando un día en la playa como cualquier otra pareja normal que vestidos a juego con trajes hechos de tela vaquera.

Britney Spears y Justin Timberlake en los AMA's 2001 / Getty

Pero al parecer no todo era un camino de rosas en la relación más mediática de principios de los 2000. Justin podría haber tenido un romance con Jenna Dewan durante 2002, es decir, cuando aún salía con Britney.

Ahora, quince años después, la bailarina y actriz Jenna Dewan ha revelado en televisión que tuvo una historia con Justin cuando era bailarina de N’Sync. Casi nada.

La actual mujer de Channing Tatum, que se hizo conocida gracias a la película Step Up, así lo ha declarado en el programa estadounidense Watch What Happens Live With Andy Cohen. “Sí, salimos”, afirmó Jenna.

Aunque ahora la bailarina lo haya confirmado, el rumor saltó a los tabloides durante 2002 y, aunque a veces la prensa se equivoque, ya se sabe: cuando el río suena, agua lleva.

A pesar de ello, nosotros nos quedamos con la imagen de Timberlake y Spears vestidos completamente de tejido vaquero.