10 canciones que recordarás si eres generación Tuenti. 

Aunque a día de hoy solo se trate de una compañía de teléfono más, hubo una época en que Tuenti reinaba entre todos los adolescentes.

No había joven entre los catorce y los dieciocho que, al salir del instituto, no estuviese deseando sentarse frente a su ordenador y ver las numerosas notificaciones en color verde que aparecían en la red social (hay que recordar que en aquella época no existían Smartphones, aunque parezca mentira).

Entre comentarios, privados y las famosas “fotos Tuenti” (aquellas donde un grupo de amigos competía por ver quién sacaba más morritos) siempre había tiempo para compartir canciones.

Pero qué tipo de canciones escuchábamos la generación Tuenti. Hay de todo desde rap hasta dance, pasando por temas que se hicieron virales gracias a series. Seguro que más de una la compartiste en tu muro.

Don Omar – Danza Kuduro

Mucho antes de que supiéramos quiénes eran la generación millenial, los adolescentes españoles compartían los temas que escuchaban de fiesta a través de Tuenti. Nadie sabía lo que era Shazam y muchas veces era difícil dar con el tema que buscabas. Seguro que más de uno compartió Danza Kuduro con sus amigos tras escucharla por primera vez. Y es que toda la generación Tuenti dio la media vuelta con Don Omar.

Millow- Ayo Technology

Tuenti era un vertedero de indirectas. ¿Qué te gustaba alguien y no sabías cómo decírselo? Pues subías un vídeo a tu tablón o cambiabas tu estado. Quizá así, entre los 500 amigos o más que podías llegar a tener, se daba por aludido. Sin lugar a dudas, Ayo Technology era perfecta para ello.

Papa Americano

El remix de este clásico estuvo en los móviles (que todavía no contaban con cámara selfie) y en los tablones de Tuenti de todos los adolescentes españoles durante 2010. No fue difícil de aborrecer…

Porta – Las niñas de hoy en día son todas unas guarras pero los tíos unos cerdos

Quizá no es la letra más acertada de Porta, pero este tema tan polémico del rapero fue uno de las canciones más compartidas en la red social, lanzándolo a la fama.

LMFAO – Sexy and I Know It

Tuenti era un hervidero de hormonas (cabe recordar que el target de esta red era principalmente adolescente), por ello no nos extraña que el temazo de Sexy and I Know It se convirtiese en todo un fenómeno en la red. Seguro que tenías un amigo que compartió el tema en su tablón.

Lore, Lore, Macu, Macu

Como todo gran fenómeno el tema de Lore, Lore, Macu, Macu de la serie Aída sobrepasó los límites de la ficción y se convirtió en una de las canciones favoritas por los usuarios de Tuenti. Un temazo que no podía faltar si salías de fiesta.

Juan Magán – Bailando por ahí

En 2011 Juan Magán lanzaba su primer pelotazo musical, Bailando por ahí, y miles de adolescentes compartían el tema en Tuenti. ¿Quién no ha bailado este tema durante 2011?

Lo tengo todo papi

La generación Tuenti lo tenía todo: fly, party y pura sabrosura. ¿Qué necesitaban más? El tema Lo tengo todo papi, no solo de convirtió en el himno oficial de Tuenti (lo utilizó para su campaña publicitaria de 2012), también en el de miles de jóvenes españoles que cantaban el tema a todo pulmón.

Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

Si esa noche tocaba salir de fiesta, tu mejor amigo o amiga te iba a poner en el tablón el tema de I Gotta Feeling. Era 2009 y aún no se podían enviar notas de voz a través de Whatssap y un sms costaba 30 céntimos. ¿Qué mejor manera de quedar que a través de Tuenti chat?

Dani Martín – 16 añitos

Seguramente cuando usabas Tuenti tenías más de un amigo que acababa de cumplir 16 años. Gracias a Dani Martín, a partir de 2010, ya había una canción para todos aquellos teenagers que los cumplían. Gracias Dani por llenarnos los tablones de Tuenti de tu tema.