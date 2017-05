Nuestro festi primaveral, a través de la súper cámara del LG G6

Este 2017 nuestra gran fiesta de #LOS40PrimaveraPop fue, de nuevo, un exitazo. Si estuviste en Barcelona, Madrid o Málaga, fuiste uno de los miles que se lo pasó pipa, eso seguro. Si en cambio nos sigues en Twitter o Instagram, también pudiste ver qué pasaba sobre el escenario y alguna cosilla que hacíamos detrás de él.

Pero lo mismo te has quedado con ganas de más. Aquí tienes el vídeo del concierto entero, para revivir LOS40 Primavera Pop al completo. Pero hay más, nos hemos puesto a reunir algunas fotos representativas de lo que pasó entre bambalinas, de aspectos, caras y momentos que no no pudiste ver en directo.