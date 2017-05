Bebe Rexha: “Mi novio me rompió el corazón, y este disco es una terapia”

La cantante estadounidense Bebe Rexha visitó el estudio de Del 40 al 1 Coca-Cola aprovechando que esa noche actuaba en el festival LOS40 Primavera Pop en Madrid, y le contó a Jorge Sánchez (que ese sábado sustituía a Tony Aguilar) un montón de cosas sobre su música.

Sobre el título de su disco, All your fault ("Todo es por tu culpa"), dijo que está dedicado a su ex novio: "Me rompió el corazón y decidí contarlo en un disco".

De esa experiencia personal —de la necesidad de salir adelante tras aquel chasco amoroso— nació también el single I got U. "Habla de conocer a alguien nuevo que te gusta de verdad". explicó. "La escribí como terapia, por eso es un shock viajar por el mundo y ver a la gente cantaándola, es increíble".

Disfruta de la entrevista completa, en la que habla de la primera vez que estuvo con Rihanna o su colaboración con Lil Wayne, en este vídeo.