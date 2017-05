La noche en la que hice llorar a Russian Red

Han pasado cuatro años desde la salida de Agent Cooper, el anterior disco de Russian Red, y desde que Lourdes Hernández decidió meterle un frenazo a su carrera musical prácticamente solo había sabido de ella a través de Instagram. Se fue a Los Ángeles, se casó, ha explorado otros proyectos musicales e incluso empieza a dar sus primeros pasos como actriz. Pero había ganas de que Lourdes volviera a delante del micrófono como uno de los mayores fenómenos de la música española en los últimos 10 años.

Ya está a la venta Karaoke, un ambicioso y valiente disco de versiones en el que Russian Red adapta a su universo evocador clasicazos de Queen ("I Want To Break Free"), Ace Of Base ("All That She Wants"), Berlin ("Take My Breath Away"), Bonnie Tyler ("Heartache") o Tears For Fears ("Shout"). Básicamente, éxitos que Lourdes clavaba en uno de los primeros locales que visitaba recién llegada a Los Ángeles... Efectivamente, un karaoke.

¿Cómo termina todo esto conmigo haciendo llorar a Lourdes? Todo tiene su explicación en el especial de una hora que le dediqué en LOS40 Trending, una especie de flashback en el que charlamos de su regreso, pero también nos recreamos en sus anteriores etapas artísticas con los discos Agent Cooper, Fuerteventura y, evidentemente, I Love Your Glasses.

Para el programa además logré la complicidad de varios amigos y compañeros de Lourdes en la escena musical madrileña, gente como Brian Hunt, Charlie Bautista, Manuel Cabezalí, Alex Ferreira o Andrés Cabanes, que se apuntaron a dejarle un mensaje por su vuelta a España. Tienes el show disponible aquí abajo y también puedes escucharlo en nuestra radio a la carta o en iTunes.

¿Has tenido la sensación de haber desaparecido en estos cuatro años?

No, no he desaparecido. Vengo a Madrid dos veces al año, eso está calendarizado. Tengo que venir a ver a mi familia y a mis amigos. En lo musical me tomé una pausa, pero en realidad siempre he estado aquí, a Madrid la tengo muy cerca.

No sé si la decisión de tomarte esa pausa fue artística o algo más a nivel personal. No sé si todos estaríamos preparados para vivir todo lo que viviste en tan poco tiempo.

A mí, en realidad, todo aquello se me hizo súper largo. Yo tenía unos planes y todas estas cosas me iban pasando. Irme a vivir a Estados Unidos a vivir era uno de esos planes. De pequeña a mis padres casi les obligué a que me pagaran un viaje allí porque era mi sueño principal: Quería ir a aprender inglés a ver Nueva York... Y hace cuatro años pude dar el paso como persona adulta y allí me han pasado muchas cosas.

Vuelves con Karaoke, pero además comienzas una nueva etapa con un nuevo equipo. ¿Cómo te sientes comenzando este ciclo?

Hay una mezcla de personas nuevas en el equipo, y personas que son mi núcleo y con las que llevo trabajando un montón de tiempo. Una de ellas es Brian Hunt, con quien trabajo desde que soy "persona musical"; y también está Juandi [Juan Diego Gosalvez], que toca la batería conmigo desde hace tiempo. Además está Zack [Leigh, marido de Lourdes] que viene a tocar la guitarra, y otros individuos que me ayudaron a grabar el disco en L.A.

Además... ¡Vuelves a ser indie! Este disco lo autoeditas. ¿Te apetecía tener el control absoluto de tu música?

Supongo que al principio me asustaba un poco, al pensar que eran muchas tareas por hacer. Pero después de grabarlo me di cuenta de que sólo tenía dar unos pasos más, y me emocionó mucho la idea de autoeditarme y ser un poco mi propia jefa.

Karaoke va sobre todo de estas canciones conocidas por todos traídas a tu universo musical, ¿no?

Son mis canciones favoritas del karaoke llevadas a un sitio donde yo las cantaría más allá del karaoke: Traerlas a mi terreno, cantarlas en mi tono y hacer que también fuesen mi historia. Me he tomado la libertad de hacer esto.

Dime que alguna vez te has vuelto loca y has cantado "Cigarettes" en un karaoke para que todo el mundo te ovacionara...

No he estado nunca en ningún karaoke que la tuviera en su repertorio. En Tokio sí que tenían "The Sun The Trees" y "Everyday Everynight", y evidentemente las cantamos (Risas).

¿Ha sido un reto volver a la música con un disco de versiones?

Ha sido una mezcla. Al principio era algo muy orgánico, algo que me apetecía hacer: Canciones de otros, que al mismo tiempo sentía muy mías. Pero cuando adquirió la dimensión de "disco", sí que fue un poco más reto porque había que unificar las canciones a nivel sonoro y había que tomar decisiones... que se me da fatal (Risas). En ese punto ya era algo más serio, pero el principio fue algo más natural.

YA ESTÁ AQUÍ!!! YA LLEGÓ!!! KARAOKE IS OUT!!!! 🎤🎤🎤 Una publicación compartida de 〰 Russian Red 〰 (@russianready) el 17 de May de 2017 a la(s) 5:31 PDT

Y como tu vida propiamente dicha, Karaoke está grabado entre Madrid y Los Ángeles...

Sí. De hecho, hay cuatro canciones grabadas en Madrid y cuatro en Los Ángeles. Las de Madrid las grabé con Brian y con Juandi; y las de Los Ángeles con Aaron Leigh, mi cuñado, y con David Greenbaum.

Fuiste la primera mujer en mucho tiempo en convertirte en todo un fenómeno de nuestra música. ¿Crees que sigue haciendo falta una mayor visibilidad de la mujer en la música?

Siempre hace falta y me gusta mucho que, viviendo lejos de España, lo que más me llegue recomendado sean cosas como Rosalía o Hinds. Mujeres artistas que lo están haciendo muy bien.

Últimamente se debate mucho sobre la falta de presencia en festivales de artistas femeninas e incluso de machismo por parte del periodismo musical. ¿Cómo has vivido tú ambas cosas a nivel personal y profesional?

Hay cosas que mejorar siempre. La prensa, en general, maltrata a la gente que hace cosas. Cuando lees una crítica ves que no hay una empatía con quien crea un contenido o con quien hace algo que siente que tiene que hacer. Lees críticas muy duras que no ayudan a que haya una sinergia para que el artista se desarrolle. Por supuesto, en el caso femenino ocurre aún más.

Yo, en general, no soy fan de los festivales. Mi propuesta es algo más íntima, de meterte a la gente en tu universo y tu bolsillo y eso no es posible en un festival. Son todo un reto en ese sentido, pero sí que deberíamos ver a más bandas como Hinds tocando en ellos.

Conciertos de Russian Red en Madrid y Barcelona

Lourdes volverá a pisar un escenario español, y en estos días se encuentra ensayando a full junto a la banda que ha formado junto a sus inseparables Brian Hunt y Juan Diego Gosalvez. A ellos, esta vez se unen Zack Leigh a la guitarra y Víctor Cabezuelo a los teclados. "Nos vamos a centrar en Karaoke, pero habrá canciones de mis anteriores discos, al menos una de cada uno. Hay aspectos más teatrales y más escénicos. Por eso las salas elegidas, que son pequeñas y me permitían esa posibilidad".

Apunta: 25 de mayo, Sala Barts de Barcelona; y 2 de junio en el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Aún quedan entradas y promete ser una cita muy especial.