Alejandro Sanz: “Mis invitados al concierto Más es más se van a dejar la piel”

El estadio Vicente Calderón ha sido escenario de la rueda de prensa de presentación del concierto Más es más con el que Alejandro Sanz celebrará el 20º aniversario del disco que marcó un antes y un después en su carrera.

Mira aquí un adelanto de su último vídeo: ¿Y si fuera ella? (versión 2017).

Bromeando sobre lo moreno que le decían que estaba y con ganas de contestar a la prensa convocada para la ocasión, el solista no se ha guardado (casi) nada en el tintero y ha hablado de la situación actual de la música española, de la situación política en España y América...

Concierto Más es más

Pero si algo nos interesaba era descubrir detalles del que promete ser uno de los conciertos del año en el mismo escenario en el que hoy un sonriente Alejandro Sanz empezaba a presentarnos un boceto de cómo sería un show ante casi 50.000 espectadores en directo y todos los que quieran verlo a través de streaming vía Feel the live por 4,99€.

"Estamos trabajando en un escenario que será especial para este evento y que sólo se podrá ver en Madrid aunque quizá para mi próxima gira podamos recuperar algún elemento. Para el concierto tendremos invitados muy especiales que me han prometido que se van a dejar la piel. Les he pedido que se aprendan todo porque va a haber cosas muy bonitas y mezclas que la gente no espera. Por ejemplo he mezclado la banda con la que tocaba en el 98 y mi banda actual y ha sido algo muy bonito porque había gente que ya ni siquiera se dedicaba a la música" explicaba el madrileño.

Sin querer desvelar demasiado contenido de lo que sucederá el próximo 24 de junio en el estadio Vicente Calderón, Alejandro Sanz ha prometido algo "único e irrepetible, no sólo porque el escenario va a dejar de existir sino porque no se va a poder ver en ningún cine ni va a ser posible hacer otra fecha por cuestiones de agenda de los artistas. Cantaremos todo el repertorio del disco Más, así como algunas canciones de El alma al aire y algunos duetos que han sido muy especiales para mí durante toda mi carrera".

Tanto la música nacional como la internacional promete ser protagonista de la noche Más es más: "Latinoamérica es parte de mí y eso se verá en el concierto con grandes invitados".

Anécdotas de MÁS

Más allá de lo que suceda el próximo 24 de junio, nadie puede negar lo que el disco de Alejandro Sanz supuso, supone y supondrá en la historia de la música: el disco más rápido en vender 1 millón de unidades, Nº 1 de las listas de ventas durante 63 semanas consecutivas, 2,2 millones de copias vendidas en España y más de 6 a nivel mundial...

Parece poco probable que ningún lanzamiento del panorama nacional actual vaya a superar estas cifras: "Los números de Más son irrepetibles porque los tiempos cambian. Para hacer este disco estuve un año completo encerrado en el estudio. Sólo entraba alguien una hora para limpiar y mi madre me dejaba la bandeja de la comida en la puerta. Puede que sea mi disco más completo, sacamos seis singles de él, pero todas las canciones son especiales para mí".

Además de Corazón partío, Y, ¿si fuera ella? es seguramente la canción que casi todo el público podría entonar de principio a fin sin problema.

Para las nuevas generaciones, y también con un fin solidario, Alejandro Sanz ha presentado una nueva versión de este tema interpretado junto a otros 17 grandes nombres de la música de todo el mundo: Manuel Carrasco, Shakira, Antonio Orozco, David Bisbal, Laura Pausini, Pablo Alborán, Jesse & Joy, India Martínez, Malú, Antonio Carmona, Rozalén, Juanes, Niña Pastori, Vanesa Martínez, Abel Pintos, Pablo López y Tomy Torres.

"Recuerdo que en el concierto que hicimos aquí en el Calderón para presentar Más no pude cantar ni una sola nota de Y, ¿si fuera ella? porque el público la cantó entera" recordaba Alejandro Sanz que acabó bromeando: "Pero esta vez prometo cantarla entera".

Alejandro Sanz, en el futuro

Nos quedamos con las ganas de poder preguntarle a Alejandro Sanz si el concierto Más es Más será publicado en formato CD o DVD una vez que se celebre pero lo que si que nos traerá el futuro será un nuevo álbum de estudio del solista: "Me estoy preparando para empezar a componer. Sé que ahora todo el mundo saca sencillos pero yo quiero hacer discos y quiero echarle el tiempo que merece y le corresponde a mi nuevo proyecto".