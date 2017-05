Los mejores remixes en lo que llevamos de 2017

Hace unos días escuchábamos este remix tan chulo del tema pop Spinning Over You de Reyko a cargo del Dj turco Burak Yeter. Después, hacían lo propio los barceloneses YALL con un resultado mucho más tropical.

Y eso nos puso en la pista, ¿cuáles son los mejores remixes en lo que va del año? Repasamos algunos de los que más nos han llamado la atención. ¡Empezamos!

Reyko - Spinning over you (Burak Yeter remix)

El músico, productor y DJ que está arrasando en todo el mundo con Tuesday remezcla Spinning Over You, el recién publicado debut de Reyko. Burak Yeter apenas trabaja con material ajeno pero ha hecho una excepción con este single del dúo español que ya se coló entre los más virales de Spotify.

Bebe Rexha - I Got You (Cheat Codes Remix)

Una de las canciones de pop más hipnóticas de los últimos meses es sin duda esta que firma Bebe Rexha. I got You se ha convertido en un himno que ahora también sella las pistas de baile gracias a remixes como este tan juguetón de un trío de Los Ángeles llamado Cheat Codes.

Ed Sheeran - Shape of You (Galantis remix)

Además de ser los reyes de la electrónica sueca y triunfar con temas como No Money o Runaway, Galantis se desenvuelven de lujo con los remixes. Este del éxito de Ed Sheeran es una verdadera delicia, un tema aún más magnético que el original, aunque remezclar éxitos no siempre es tarea fácil.

Ed Sheeran - Shape of You (Major Lazer Remix) ft. Nyla & Kranium

Tampoco se queda atrás la versión de Major Lazer con Nyla y Kranium. Eso sí, algo más tropical y distentida que la de Galantis.

Julia Michaels - Issues (Alan Walker Remix)

Issues de la estadounidense Julia Michaels se ha convertido en un hit por derecho propio, pero qué tal si le prestamos atención al pedazo de remix electro house que se ha marcado de este tema el noruego Alan Walker.

Maroon 5 ft. Future - Cold (R3hab & Khrebto Remix)

La colaboración de Maroon 5 y el rapero Future se vio revisitada por dos genios de los remixes y el future house como el holandés R3hab y Khrebto. ¡Dale una escucha!

Rag'n'bone Man - Human (Rudimental remix)

A finales de 2016 lanzaban los británicos Rudimental esta versión tan cañera del éxito Human de Rag'n'bone Man que empezó a popularizarse meses después por los mejores clubes.

The Chainsmokers & Coldplay - Something Just Like This (Alesso Remix)

Y para despedirnos, una de las joyas del año, que conocíamos tan solo hace un mes. El dj y productor sueco Alesso ha sabido sacarle todo el jugo a un tema ya de por sí increíble como Something Just Like This que firman The Chainsmokers en colaboración con Coldplay. ¿Qué os parece la dimensión que llega a alcanzar este remix?