Conoce a Ventino, la girl band colombiana que triunfa con sus covers

Hoy te presentamos a una nueva girl band que llega pisando fuerte desde Colombia.

Se llaman Ventino y, como muchos artistas de su generación, dieron sus primeros pasos en la música gracias a las bondades de Youtube. En esta plataforma empezaron a colgar mash ups y covers de canciones conocidas allá por 2014.

Natalia, Juliana, Makis, Camila y Olga son cinco chicas que se conocieron en el instituto en Bogotá y que conectaron desde el principio. Poco después nació Ventino y con ellas su increíble manera de recrear canciones versionándolas con un estilo propio muy marcado.

En uno de sus últimos vídeos homenajean a sus cinco divas de referencia. "Este es nuestro tributo a 5 mujeres que con su voz hicieron historia en la industria musical. Mujeres que admiramos, amamos y respetamos", dicen Ventino a propósito de este mix de temas de Whitney Houston (I Will Always Love You), Christina Aguilera, (Beautiful), Beyoncé, (Halo), Adele (Someone Like You) y Celine Dion (My Heart Will Go On).

Ventino está removiendo los cimientos de la música pop en Colombia y ahora aterriza en España para presentar a su primer single propio, Me equivoqué. Mira aquí el videoclip.

Además, lanzaron recientemente otra canción: Volverte a oir, una poderosa balada que suena así.

Ventino son co-autoras de todo su repertorio. A su talento para la composición, hay que sumar unas dotes increíbles para la interpretación vocal.

Si te gustan, permanece atento/a a LOS40 Global Show porque Tony Aguilar emitirá pronto una entrevista con Ventino.