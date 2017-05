¿Quieres ser el sucesor de Carlos Sainz o Dani Sordo en Dirt 4?

También tienes la posibilidad de customizar los circuitos convirtiendo los trazados en circuitos cortos y con menos dificultad para la conducción; a lo que añadiremos la posibilidad de decidir las condiciones climatológicas y el momento del día.

A medida que vayas cogiendo práctica podrás ir aumentando la dificultad a la que enfrentarte hasta el momento en que decidas probar la simulación.

Aquí la gravilla del circuito, un charco, un badén o el estado del coche (con o sin desperfectos) condiciona muchísimo más la conducción hasta el punto de que notarás cómo la respuesta del volante es radicalmente diferente.

Para comprender cada coche y su respuesta en carrera podremos probar y practicar en la Academia Dirt, primer paso del modo carrera, antes de lanzarnos a la competición.

Una vez superado, nuestro objetivo será ir ganando carreras, cumpliendo objetivos que nos marque nuestro equipo y ganando sponsors que nos permitirán comprar nuevos coches y subir de categoría en la competición.

Si además tenemos activada la opción Racenet nuestros tiempos competirán contra el del resto de jugadores online con lo que los desafíos podrían no terminar nunca.

Y si la paciencia nunca ha sido una de tus virtudes y prefieres lanzarte directamente a las carreras contra otros jugadores (offline u online), Dirt 4 también ha pensado en ti con los modos Landrush y RallyCross: carreras en circuitos con curvas cerradas y saltos contra la IA (offline) o contra otros jugadores (online) con bugies, trucks...

Lo superlativo de Dirt 4

Existen pocas probabilidades de que muchos de nuestros lectores no hayáis llegado hasta aquí, pero para los que lo hayáis hecho sabed que nos hemos reservado lo mejor para el final: la banda sonora, de paseo y el modo rally histórico.

Quizá penséis que la música no es algo demasiado relevante en un juego de conducción y velocidad pero creedme: cuando estéis en una pantalla de carga agradeceréis el esfuerzo y cariño que Codemasters ha puesto en esta banda sonora con temazos de The Amazons, Sigma, Freak, Pretty Vicious, The Chemical Brothers, Disclosure, Queens Of The Stone Age y Bastille, entre otros.

Llegaréis incluso a querer cruzar a toda velocidad los circuitos de todo el mundo con la banda sonora mezclada con el sonido de tu motor (pero correríamos el riesgo de perder las anotaciones del copiloto).

De paseo es una modalidad que nos permitirá mejorar el tiempo de paso por vuelta, desafíos de golpes, zona de juego libre y la posibilidad de enviar desafíos a tus amigos.

En cuanto a los rallies históricos sólo puedo decir que son una auténtica maravilla: conducir coches de hace 30 años es algo que sólo Dirt 4 va a poner en tus manos.

¿Aún te quedan dudas?