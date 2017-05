David Lafuente: “Yo vengo de una boy band y, quieras que no, hay estigmas”

Hablando de referentes, a mí me ha recordado a Alicia en el país de las maravillas e, incluso, a Hora de aventuras…

Es mi serie favorita de dibujos, me parece una serie surrealista. También tiene algo de La sirenita, hay una chica en el libro que también quiere ser humana, como ella. Hay muchas pinceladas de las cosas que me han gustado desde pequeñito.

Hablas de tu gusto por la oscuridad pero eso contrasta con tu sonrisa permanente.

Siempre he sido un chico al que le ha atraído mucho lo oscuro. Ese contraste de luz/oscuridad, las sombras, los miedos. Siempre he sido fan de las películas de terror, desde pequeñito. El muñeco diabólico, Scream… me flipan, de hecho, me las alquilaba en el videoclub a escondidas porque mi madre no me dejaba verlas.

Jimmy es un personaje lleno de miedos, ¿tú los tienes?

Más que miedos, inquietudes. No saber qué va a pasar, el futuro… Todos alguna vez nos hemos sentido como Jimmy Mortimer, sin saber dónde ubicarte, sin saber a dónde perteneces, dónde quieres ir, o te has encontrado estancado… es lo que quería reflejar en el personaje, un poquito de mí y lo que he pasado en toda mi vida.

Si es complicado escribir, más todavía crear un mundo nuevo de la nada y tú lo has hecho.

Yo vengo de una boy band y, quieras que no hay estigmas y la gente siempre tiene esos prejuicios de ‘es el chico que canta, es el chico guapo de la banda y va sacar una novela y va a ganar dinero’. Y no, yo siempre decía que si hacía algo tenía que ser bueno y diferente. Que cuando alguien lo lea diga ‘¡qué imaginación!’.

Has creado El Mundo de las pesadillas, ¿tú las tienes (pesadillas)?

Tengo muchas, soy muy propenso, también porque me atiborro a comer por la noche y luego me acuesto y duermo mal. Cuando Tim Burton crea una película siempre hace dos mundos. Está el mundo de los vivos y de los muertos. Y siempre el mundo oscuro es el que está más vivo y es lo que hice yo. Quería que el mundo oscuro le diera la vida al protagonista.

Hablando de estos contrastes, ¿cuál ha sido tu momento de mayor luz?

Yo creo que a nivel personal y mi sueño más grande fue Auryn. Me cambió la vida, me ha hecho estar donde estoy hoy y me lo ha dado todo, ya no material sino personal. Yo crecí muchísimo. Me pilló de los 22 a los 28 y ha sido brutal. Me ha hecho ser lo que soy ahora mismo.

¿Y el de mayor oscuridad?

La muerte de mi abuelo, la separación de mis padres…son momentos muy duros, tenía 8 años. Se te quedan para siempre.

Has mencionado a Auryn, ¿lo echas de menos?

Sí, muchas veces. Te mentiría si te dijera que no tengo ilusión por hacer algo en solitario pero con Auryn no era forzado, éramos cinco y éramos uno. Era nuestro proyecto y vivimos cosas que jamás se van a olvidar. Es parte de mí.

¿Volverías?

Sí, si la vida quisiera y con el tiempo quisieran volver yo tengo la puerta abierta, por supuesto.

Bueno, y tu carrera en solitario, ¿cómo va?

Se ha ido retrasando pero la fecha, más o menos, es junio. Contento, hay muchas expectativas. La canción es muy bonita. Tiene potencial.

¿La has escrito tú ya que estabas en eso de la escritura?

No, no me ha dado tiempo pero sí quiero componer para el disco y si merece la pena que esas canciones mías estén, estarán.

¿Vas a ser el Auryn latino?

Sí, el único que va a hacer ese estilo latino soy yo, para bien o para mal, soy el único.

Vengo de una boy band en la que he cantado en inglés 6 o 7 años y me apetecía cantar en mi idioma. Aparte no soy de estar quieto en el escenario, soy mucho de moverme, de levantar a la gente y me apetecía hacer algo así. Es un estilo de música que te permite ser más activo en el escenario, llevar tus bailarinas, dar otro tipo de show.

¿Es reggaeton?

No, no es reggaeton. Me gusta escucharlo pero no para mí.

Se habló de una colaboración con Dasoul.

Iba a hacer la colaboración pero ahora mismo no ha podido ser y se ha dejado para más adelante. La intención está ahí. Va a ser otra colaboración pero no se puede decir todavía.

¿Qué te han parecido los trabajos de Blas Cantó y Carlos Marcos?

Me lo esperaba, me esperaba que sacasen lo que han sacado porque son muchos años juntos y sabemos por dónde vamos, nos conocemos. Igual que ellos supondrán que voy a hacer latino. Blas tiene ese punto swing, más de jazz, de blues, mezclado con funky y Carlos es más popero, más de Katy Perry y esa música que le gusta.

¿Y los otros dos? ¿Qué están haciendo Dani Fernández y Álvaro Gango?

Dani está componiendo, va a sacar un rollito más acústico, más orgánico y Álvaro, no te voy a mentir, no lo sé. Sé que está viajando, se marchó a Londres a vivir y está más aislado. Supongo que está depurándose la mente.

Te acabas de hacer un nuevo tatuaje…

Lleva una llave, la corona y las alas, es un poco ser el rey de tu propia libertad, la llave para volar. Es un homenaje a la llave del libro que a él le da la oportunidad de vivir un mundo nuevo.

¿Habrá segunda parte del libro?

Estoy escribiendo la segunda parte, está con pinzas, estoy haciendo un borrador. Es muy distinto al primero. Escribiendo este segundo me he dado cuenta de que era necesario, cierra preguntas de este primer libro, orígenes de personajes y es más oscuro y más tétrico. Más adulto. Se ve la evolución de Jimmy y del resto de personajes.