Rosa López sugiere a Bertín Osborne que perdió la voz por una negligencia médica

Todo parecía indicar que la entrevista de Rosa López en Mi casa es la tuya se desarrollaría con total normalidad y así fue. Lo que no esperaba Bertín Osborne era convertirse en testigo de una confesión que ha sacudido las redes sociales.

Y es que la ganadora de la primera edición de Operación triunfo desveló este miércoles el verdadero motivo por el que tuvo que dejar de cantar. Un país entero pensaba que Rosa de España perdió la voz tras su paso por el concurso debido a un sobresfuerzo de sus cuerdas vocales. Nada que ver.

La artista relató la verdad sin pelos en la lengua ante la estupefacta mirada de Bertín. "Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien", explicaba la cantante durante la entrevista. "Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico".

Este supuesto médico, que a día de hoy se duda de su profesionalidad, inspeccionó las cuerdas vocales de la cantante con una lupa de dentista y creyó conveniente inyectarle un supuesto fármaco que la dejó sin voz, tal y como cuenta la intérprete.

No es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba

“Yo me acojoné cuando el tío abre el maletín y me doy cuenta que rueda un bote colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo, pero desde ese día...".

Al tercer concierto de esa gira tan decisiva, Rosa López perdió la voz: “No es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba”.

Hay que recordar que desde septiembre de 2002 hasta julio de 2003 no dio ni un solo concierto. ¿Qué hubiera pasado si Rosa no hubiera perdido la voz por aquel entonces?