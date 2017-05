¿Resistirá Jax Jones este sábado ante Shakira o Kaleo?

Después de un sábado (tres días, en realidad) dedicado en cuerpo y alma a LOS40 Primavera Pop, Tony Aguilar regresa al micrófono de Del 40 al 1 Coca-Cola, el show musical líder de la radio musical.

Estés donde estés debes conectarte a las 10 de la mañana (9 en Canarias) para saber qué ocurrirá en la nueva lista de LOS40, la más importante del país.

Jax Jones está en el número 1 con You don't know me, el temazo que nos hizo bailar precisamente en LOS40 Primavera Pop.

¿Habrá un down from one o el DJ y productor británico resistirá el empuje de sus perseguidores?

De esta guisa se personó Jax Jones en LOS40 Primavera Pop. / Detrás de él están Kaleo (#2), estos islandeses que sin embargo no salen de la zona caliente de la lista ni a la de tres. En el último cajón del podio encontramos el remix de Despacito, y en el #4, un tema de que cabe esperar grandes cosas: Me enamoré, de Shakira. Tampoco descartemos a Pitbull, J Balvin y Camila Cabello con su potente Hey ma (#5). J Balvin, Camila Cabello y Pitbull, "on fire" en los MTV Movie & TV Awards, a principios de mayo en Los Ángeles. / Cinco candidatos pueden alegrar la mañana. Se trata de Miley Cyrus, Charlie Puth, Juan Magán, Imagine Dragons y Taburete; la etiqueta #MiVoto40 es fundamental para que logren entrar. Por votar en antena regalaremos cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid) y el DVD o BluRay de la película Tenía que ser él; una comedia romántica protagonizada por James Franco, Bryan Cranston y Zoey Deutch, entre otros. Y eso es solo una parte de lo que podemos desvelar; ya sabes que en estas cuatro horas puede pasar de todo. ¡No te lo pierdas!