No todo será perfecto en la boda de Risto Mejide y Laura Escanes

Robert de Niro en Los padres de ella o Steve Martin en El padre de la novia nos dejaron claro que tener ese papel en una boda no era cosa fácil.

Eso sí, su historia paterno filial tenía un final feliz que parece que no tendrá la boda de Laura Escanes, la futura esposa de Risto Mejide.

Desde que el presentador de All you need is love…o no podría ser el protagonista de una de las historias de su programa porque en esto del amor tiene mucho que contar y no todo bueno.

Parece ser que el padre de la novia, Juan Carlos Escanes, no está muy contento con la relación de su hija con un hombre más de dos décadas mayor que ella.

Tenerifelices #toelrrato #gracias #yHastaPronto Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 14 de May de 2017 a la(s) 9:33 PDT

Vanitatis.com ha publicado en exclusiva que este sábado el padre no acompañará a su hija al altar porque será una de las ausencias más señaladas.

Sí, habrá cientos de invitados pero eso no podrá eclipsar la falta de un padre que no ve con buenos ojos este enlace.

Desde que la pareja comenzó su relación nos han hecho partícipes de cada paso que han dado juntos.

De hecho, hace unos días, Risto le contaba a Jesús Calleja en su programa cómo empezó todo.

“Yo salía de una relación. Dejé de seguir a esa persona en una red social y los medios se hicieron eco… Me molestó tanto que esa noche busqué en Instagrama a las diez tías más buenas para que así la prensa no supiese si estaba con alguna o no”, contó.

Su chica “era la única que puso un link a sus textos. Empecé a leerlos a las dos de la mañana y estuve hasta las cinco”, confesó.

Así que suponemos que Risto le estará eternamente agradecido a la prensa que propició toda esta historia que parece que tendrá su propio cuento de hadas este sábado en un enlace cuidado al detalle.

Sólo esperemos que la novia pueda recorrer el paseíllo al altar sin echar demasiado de menos a su padre.