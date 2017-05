Mujeres de la música: ellas sí mandan en la industria

De la necesidad de visibilizar a las mujeres en puestos de máxima responsabilidad dentro de la industria musical nace el cortometraje documental Mujeres de la Música, que podrá verse el próximo 14 de junio en la web www.mujeresdelamusica.com. Mientras tanto ya puedes ver un aperitivo más arriba.

Se trata de una proyecto audiovisual que reúne declaraciones de catorce mujeres con importantes cargos en diferentes ámbitos de la música en España, catorce mujeres que son una referencia para todas nosotras.

Algunas de las profesionales que participan son las artistas Vinila von Bismark y Diana Navarro; Carmen Pacheco, Directora del Departamento de Socios de SGAE, Eva Cebrián; Directora de las Emisoras Musicales de Prisa Radio: Sandra Rotondo, Directora General del Área de Música de Prisa Radio, Rosa Lagarrige, CEO de RLM o Gema del Valle, directora y fundadora de Subterfuge.

Para conocer las claves de esta iniciativa, charlamos con Daniela Bosé, directora general de la discográfica BMG para España y Portugal y una de las impulsoras de Mujeres de la Música.

"Es un proyecto personal y surge de la necesidad de dar visibilidad a nuestra limitada presencia en los puestos de máxima responsabilidad en el sector de la música. Y también de la certeza que somos extraordinarias profesionales, tanto o más que los hombres que ocupan cargos como los nuestros", cuenta a LOS40 Bosé, y continúa reflexionando: "En Bertelsmann España (Grupo empresarial al que pertenece BMG) la mayoría de las máximas responsables de las diferentes divisiones somos mujeres, así que ¿por qué no pasa eso en la música?".

¿Por qué es necesario un proyecto como este?

Porque el ejemplo, tener un referente es necesario. Las niñas de hoy pueden aspirar a ser presidentas del Gobierno de España gracias al ejemplo que nos han dado María Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría. Es difícil pensar que el referente sea Angela Merkel, es muy lejano.

¿Qué vamos a encontrar en el cortometraje documental?

A unas profesionales estupendas, que han llegado a donde están por méritos propios y con mucho esfuerzo. Y lo que es fundamental para mí, son reflexiones en buen tono, no esperéis reivindicaciones en plan agresivo, el humor siempre ha sido una de nuestras armas antes los micromachismos.

¿Qué testimonio del documental le ha resultado más inquietante?

La verdad, por mucho que os pueda sorprender, una frase de Marisa Márquez de Live Nation, porque me di cuenta de que ni se me había pasado por la cabeza esa reflexión, de lo mucho que tenemos esos hábitos asumidos. ¿Por qué en el cole los profesores siempre le dicen al niño/a: "Dile a tu madre". Será dile a tus padres, ¿no?"

Las profesionales que han participado en Mujeres de la Música.

¿Dónde se podrá ver cortometraje completo?

Estamos teniendo una respuesta muy positiva con este teaser (aún no hemos estrenado el corto) así que, además de en la web www.mujeresdelamusica.com y en las de la Fundación SGAE y el Consejo Territorial de SGAE Madrid, el documental se compartirá a través de las Redes Sociales, entre ellas en las de la Asociación de “Mujeres en la Industria de la Música” (MIM). Me enorgullece deciros que el prestigioso Festival de Música BIME (Bilbao) ha anunciado que quiere emitirlo en directo, como parte de su programación.

¿Crecerá más allá del proyecto audiovisual?

Estoy convencida que este será la primera acción de otras que vendrán, de Mujeres de las Artes Escénicas y de las del Audiovisual, que harán las compañeras de esos sectores.

Al margen de que la industria musical en España esté dominada por hombres, ¿cree que es un ámbito particularmente machista?

No, como dice Sandra Rotondo, siempre ha sido un sector más liberal que otros, ten en cuenta que antes de establecerse en España, las mujeres de la música de los mercados de USA y UK nos abrieron el camino. En esos países la necesidad de la presencia de la mujer, en todos los sectores, llegó antes. Además, la labor creativa es en la que menos debería diferenciarse por el género de la persona.

Tiene razón Celia Carrillo cuando dice que hacen falta referentes femeninos en la industria musical. ¿Cómo podríamos corregir esto?

Está absolutamente en lo cierto. Sin modelos no se normalizan estas cuestiones. Ya hemos naturalizado que haya mujeres policía, pilotos de combate, astronautas , etc. Y mucho antes que estas profesiones lo hicimos con mujeres doctoras, investigadoras, profesoras... pues hasta que no haya mujeres presidiendo las grandes discográficas nos quedará camino por recorrer.

¿Cuáles son sus referentes y cómo le han marcado en su vida profesional?

Mis padres y la educación recibida. En casa nunca se me trató de forma distinta a mi hermano y tuve las mismas oportunidades. Además, mi generación empezó a ir al colegio en las primeras clases mixtas, compartes género desde la infancia, en clase y haciendo deporte, de par a par. Eso seguramente me dio esa " inconsciencia" de creer que en el aspecto profesional era igual que un hombre y que no me iba a resultar más difícil por ser mujer. No hace falta que diga que no fue así...

Usted misma habla en el teaser de 'Mujeres de la Música' sobre la necesidad de fomentar la diversidad. ¿Cómo es posible que un entorno en teoría tan abierto como el de la industria musical a veces se cierre en banda a lo diferente?

Los informes y las estadísticas lo demuestran, no hay casi mujeres en lo alto de las listas de ventas de música, son muy pocas las autoras y músicas, las productoras e ingenieras de sonido, por lo que si eso aún no se ha normalizado ¿cómo podemos pretender que se hayan integrado discapacitados?, por poner un ejemplo. En toda mi carrera profesional, de más de 20 años en esta Industria, la diversidad ha sido por jefes americanos judíos y sus Rosh Hashaná y solo recientemente en España con una persona Síndrome de Down perfectamente integrada en una discográfica. Por supuesto que hay ciudadanos de otros países, del entorno europeo (yo misma) y latinoamericano, pero no es suficiente diversidad.

Cada vez hay más mujeres en la Industria de la música en España, ya sea como artistas, como gestoras, como managers... ¿Qué consejos les daría?

Que sigan peleando, son profesiones con un altísimo componente vocacional y pasional. Si nosotras hemos llegado, ellas lo harán y mucho más alto. Y si necesitan nuestro expertise o nuestro apoyo que cuenten con ello.